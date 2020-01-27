Блогер спародировала обнаженное фото самой красивой в мире женщины. Получилось круто!

Источник материала: Tut.by

Блогер Селеста Барбер, которая прославилась благодаря пародиям на фотографии знаменитостей, скопировала снимок американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, ранее признанной самой красивой в мире женщиной. Публикацией она поделилась в своем Instagram-аккаунте, пишет lenta.ru.

На оригинальном фото Хадид позирует на пляже почти полностью обнаженной — она сидит спиной к фотографу в бикини и соломенной шляпе с широкими полями. Барбер повторила этот образ, однако надела закрытые трусы с высокой талией и детскую панамку. «Когда Белла не делится своей шляпой», — подписала она пост.

Подписчики бурно отреагировали на ее публикацию в комментариях. «Могу поделиться с тобой!» — заявил один. «Комфорт превыше всего, я так считаю», — высказался другой. «Ты настоящая модель!» — оценил третий. «Вообще не вижу разницы между снимками», — сказал четвертый.

Вот еще несколько ее старых пародий:













Внешность Беллы Хадид в октябре прошлого года признали идеальной, а саму модель назвали самой красивой женщиной мира. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо девушки с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.