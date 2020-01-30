Многие считают слабоалкогольные напитки безвредными. Тоники, энергетические напитки и слабоалкогольные коктейли общедоступны и их может приобрести в магазине даже несовершеннолетний.

Семей, где совсем не употребляют спиртные напитки, у нас немного. Многие родители практикуют культурное застолье, в котором участвуют и дети. Через этот ритуал проходят все, но для некоторых он становится традицией, хотя чаще случаи раннего алкоголизма встречаются в неблагополучных семьях. Дети пьют потому, что пьют взрослые. Подражательный рефлекс у детей развит сильно. Со сверстниками на подростковых «тусовках» дети воспроизводят тот застольный ритуал, который наблюдают в семье, пусть даже и по праздникам.

Известны случаи, когда за очень короткий период систематического употребления алкоголя у ребенка формируется зависимость. Чтобы получить отравление, маленькому человеку достаточно выпить немного крепкого пива или джин-тоника. Порой, если вовремя не оказать медицинскую помощь, возможен и летальный исход. Все зависит от дозы выпитого, веса человека и состояния его здоровья.

Главные правила для родителей:

никогда не предлагайте выпить детям за праздничным столом и не разрешайте это делать окружающим, старайтесь не давать ребенку даже конфеты с алкоголем;

не оставляйте без присмотра маленьких детей за столом, заставленным алкогольными напитками;

помните, что вы являетесь примером во всем для своих детей.

Наталья СОЛОДКАЯ,

инструктор-валеолог ГУ «Смолевичский РЦГиЭ».