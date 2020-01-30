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Кадровые перестановки: заместителем управделами президента назначен бывший директор Беларусьторга
30.01.2020 12:32 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
БелТА
На должность заместителя Управляющего делами Президента назначен Геннадий Богдан. Ранее он занимал должность директора республиканского производственно-торгового предприятия «Беларусьторг».
Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, глава государства назначил:
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На должность заместителя Управляющего делами Президента назначен Геннадий Богдан. Ранее он занимал должность директора республиканского...
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