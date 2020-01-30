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Кадровые перестановки: заместителем управделами президента назначен бывший директор Беларусьторга

30.01.2020 12:32 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Кадровые перестановки: заместителем управделами президента назначен бывший директор Беларусьторга

БелТА

На должность заместителя Управляющего делами Президента назначен Геннадий Богдан. Ранее он занимал должность директора республиканского производственно-торгового предприятия «Беларусьторг».

Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, глава государства назначил:

  • Бельского Валерия Ивановича - заместителем Главы Администрации президента Республики Беларусь;
  • Богдана Геннадия Андреевича - заместителем Управляющего делами президента Республики Беларусь;
  • Кудревича Игоря Алексеевича - директором Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами президента Республики Беларусь.
 
 
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На должность заместителя Управляющего делами Президента назначен Геннадий Богдан. Ранее он занимал должность директора республиканского...
 
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