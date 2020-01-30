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Кадровый четверг: замом главы Администрации Лукашенко стал директор Института экономики
Источник материала: Партизан
У Лукашенко 30 января был кадровый четверг. Среди других назначений выделяется новый заместитель главы Администрации президента.
Как
Валерий Бельский закончил Белорусскую сельскохозяйственную академию, позже — аспирантуру Белорусского научно-исследовательского института экономики и информации АПК.
Свою карьеру он начал с должности главного экономиста совхоза «Калиновский» в Могилевской области.
Затем перебрался в Минск и стал научным сотрудником БелНИИ экономики и информации АПК (позже переименованный в ГНУ «Центр аграрной экономики Института экономики НАН Беларуси»). Именно там он начал продвигаться по служебной лестнице, со временем став первым заместителем директора, а потом и директором.
В 2008 году Бельский возглавил Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, а через четыре года отправился в Москву помощником члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии.
В 2015 году вернулся в Минск и стал ректором Института подготовки научных кадров НАН Беларуси.
С 2016 года и по настоящее время занимал пост директора Института экономики Национальной академии наук Беларуси, передает
Лукашенко также назначил:
Богдана Геннадия - Заместителем Управляющего делами Президента Республики Беларусь;
Кудревича Игоря - директором Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь.
И дал согласие на назначение:
Зарянкина Вадима - председателем Витебского горисполкома;
Филановича Андрея - главой администрации Московского района Бреста;
Римашевского Алексея - генеральным директором ОАО "Минский завод колесных тягачей";
Соколовского Дмитрия - генеральным директором ЗАО "Атлант" - директором Минского завода холодильников;
Богатыревой Валентины - ректором Витебского государственного университета имени П.М. Машерова;
Харитончика Дмитрия - заместителем Министра промышленности;
Буйневича Андрея - заместителем Министра промышленности;
Воронович Ирины - директором Департамента по туризму Министерства спорта и туризма;
Лиса Андрея - членом Минского облисполкома.
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У Лукашенко 30 января был кадровый четверг. Среди других назначений выделяется новый заместитель главы Администрации президента.
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