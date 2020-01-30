Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Девальвацией к доллару и евро открылись торги 30 января, российский рубль опять обвалился

Курс доллара вырос на 0,0075 BYN и оказался на уровне 2,1358 BYN/USD. Это максимальное значение почти за 10 месяцев.

Курс евро поднялся на 0,0104 BYN до 2,3525 BYN/EUR. Стоимость европейской валюты выросла до максимума почти за две недели.

Курс российского рубля обвалился на 0,0181 BYN до 3,3910 BYN/100 RUB. Напомним, что вчера сотня российских рублей подскочила в цене сразу на 0,0226 BYN.

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