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Курсы валют и криптовалют на сегодня

30.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Девальвацией к доллару и евро открылись торги 30 января, российский рубль опять обвалился

Курс доллара вырос на 0,0075 BYN и оказался на уровне 2,1358 BYN/USD. Это максимальное значение почти за 10 месяцев.

Курс евро поднялся на 0,0104 BYN до 2,3525 BYN/EUR. Стоимость европейской валюты выросла до максимума почти за две недели.

Курс российского рубля обвалился на 0,0181 BYN до 3,3910 BYN/100 RUB. Напомним, что вчера сотня российских рублей подскочила в цене сразу на 0,0226 BYN.

Bitcoin − 9349.81$ (-25.56);

Bitcоin Cash/ВСС – 388.04$ (-5.52);

Litеcoin − 61.9$ (+0.39);

Еthеreum − 175.65$ (-2.5);

ZCаsh − 64.89$ (+4.46);

DigitalCash − 123.22$ (+4.16);

Monero − 69.98$ (+1.1).


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Девальвацией к доллару и евро открылись торги 30 января, российский рубль опять обвалился
 
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