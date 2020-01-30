Жителей Березовского района научат заготавливать и перерабатывать лекарственные растения

Источник материала: Виртуальный Брест

В Березовском районе реализуют инициативу по поддержке агроэкопредпринимательства, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор Высоковского эколого-этнографического центра Наталья Строк.





Учреждение стало одним из победителей конкурса инициатив, направленных на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства по проекту ЕС/ПРООН "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь". Представители Березовского района получили "зеленый свет" на создание в деревне Высокое Центра поддержки агроэкопредпринимательства.

"На его базе будем создавать условия для поддержки малого и среднего предпринимательства в сельской местности, инфраструктуру для переработки экосырья и выращивания лекарственных растений, - озвучила основную идею Наталья Строк. - Инициатива предполагает обучение местных жителей принципам экологического предпринимательства, создание рабочих мест". Лекарственные растения затем можно будет использовать для приготовления полезных напитков, приправ, косметических средств.

В частности, желающим предлагают записаться в зеленую школу, где они узнают, какие растения являются лекарственными, как их правильно заготавливать и использовать. В здании Центра поддержки агроэкопредпринимательства будет установлено оборудование для переработки (сушки) растений и их упаковки. К инициативе будут привлекать местных жителей, которые хотели бы заняться мелким фермерством или растениеводством на личных подсобных хозяйствах. Березовский райисполком для выращивания лекарственных растений выделил в Высоком 12 га. На первых порах здесь собираются получить урожай мальвы, василька, ромашки, календулы, шиповника.

"Кроме того, будем работать с инновационными технологиями в растениеводстве. Создадим школьное отделение питомника, где в горшках будем выращивать саженцы деревьев и кустарников до крупномеров. Речь идет о калине, шиповнике, рябине, боярышнике, терне, липе, лаванде. Второе направление - использование полезных микроорганизмов для переработки биоотходов", - отметила Наталья Строк.

Общий бюджет инициативы составляет более $155 тыс., из них 70% являются грантом Европейского союза. Стартует она уже в феврале, срок реализации - год. За это время для местных жителей планируют провести множество обучающих и практических мероприятий.

Проект "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь" финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством экономики. В Брестской области проект реализуется на территории двух пилотных районов - Березовского и Кобринского.