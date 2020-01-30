Новый коронавирус — новый штамм коронавируса, который ранее не выявлялся у людей. Вспышку инфекции в Китайской Народной Республике вызвал коронавирус 2019-nCoV.

Где зарегистрированы случаи инфекции, вызванной коронавирусом?

Единичные завозные случаи зарегистрированы в Гонконге, Макао, Сингапуре, Таиланде, Южной Корее, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Японии, Австралии, Франции, США, Канаде, Германии. Сообщается, что большинство заболевших до этого посещало г. Ухань.

Как можно заразиться инфекцией, вызванной коронавирусом?

Первые случаи заболевания были связаны с пребыванием на рынке морепродуктов в г. Ухань, на котором также осуществлялась торговля некоторыми видами животных, птиц и рептилий, которые предположительно могли явиться источником инфекции для населения. От человека к человеку инфекция передается воздушно-капельным путем.

Какие основные симптомы инфекции, вызванной коронавирусом?

Основные симптомы – повышение температуры тела, кашель, одышка, общее недомогание.

Как предупредить заражение инфекцией, вызванной коронавирусом?

Вакцины от инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в настоящий момент не существует.

В целях профилактики необходимо:

избегать контактов с людьми с признаками респираторной инфекции, а также мест массового скопления людей, использовать средства защиты органов дыхания (одноразовые медицинские маски, респираторы);

соблюдать респираторный этикет при чихании или кашле;

не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных, а также места, где осуществляется торговля животными, морепродуктами, птицей;

соблюдать гигиену рук (с использованием мыла и антисептических средств), в том числе после посещения мест массового скопления людей

употреблять только достаточно термически обработанные продукты животного происхождения бутилированную или термически обработанную воду.

После прибытия из стран, в которых регистрировались случаи инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, необходимо в течение 14 дней после прибытия по возможности минимизировать контакты с окружающими, не посещать массовых мероприятий и следить за изменениями в состоянии здоровья.

В случае появления симптомов, не исключающих инфекционное заболевание (повышение температуры тела, кашель, одышку и другие) следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью в организацию здравоохранения, минимизировав контакты с окружающими (вызвать скорую помощь), рассказать медицинским работникам о симптомах заболевания и факте прибытия из страны, в которой зарегистрированы случаи инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

П.ГОЛУБОВИЧ,

главный врач ГУ «Смолевичский РЦГиЭ».