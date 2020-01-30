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Очередная жертва интернет-мошенников. Житель Волковысского района перевел 200 рублей для разблокировки сайта

30.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Очередная жертва интернет-мошенников. Житель Волковысского района перевел 200 рублей для разблокировки сайта

Несколько лет назад в ряде стран, в том числе и Республике Беларусь, участились случаи блокировки компьютеров.

На мониторе тем временем появлялось сообщение, ваш компьютер заблокирован в связи с просмотром порнографии. При этом в левой части экрана располагался логотип МВД Республики Беларусь. Для разблокировки техники необходимо было перевести деньги на определенный счет или положить на номер телефона, а затем ввести код, который придет на мобильный телефон. Однако после оплаты штрафа компьютер все еще был заблокирован, поэтому граждане и обращались в правоохранительные органы.

К сожалению, сегодня подобные схемы все еще актуальны.

Как сообщает УВД облисполкома, 28 января житель Волковысского района увидел на мониторе сообщение о том, что его компьютер заблокирован в связи с частым просмотром сайтов для взрослых. Мужчина решил выполнить необходимые условия и перевел на указанный счет 200 белорусских рублей. Вернувшись домой он заметил, что его компьютер все еще заблокирован. Гражданин обратился в Волковысский РОВД с заявлением.

В 2019 году на территории Гродненской области было зафиксировано три таких случая. К слову, все они произошли в январе.

УВД напоминает, что правоохранительные органы не прибегают к блокировке компьютера за совершение гражданином административного правонарушения. При появлении подобного сообщении не переводите деньги. Просто перезагрузите компьютер.
 
Очередная жертва интернет-мошенников. Житель Волковысского района перевел 200 рублей для разблокировки сайта
 
 
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Несколько лет назад в ряде стран, в том числе и Республике Беларусь, участились случаи блокировки компьютеров. На мониторе тем временем появлялось сообщение, ваш...
 
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