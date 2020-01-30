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В райисполкоме обсудили плюсы и минусы образовательного процесса в 2019 году

30.01.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Оздоровительная кампания, внешкольная занятость учащихся, средний показатель успеваемости, оснащённость материально-технической базы, кадровый состав учреждений — эти и многие другие вопросы сегодня обсудили на совете управления образования Кореличского райисполкома.

В заседании совета принял участие председатель Кореличского районного исполнительного комитета Геннадий Шатуев, который уделил особое внимание формировании личности каждого школьника. «Вы, уважаемые учителя, должны понимать, что играете наибольшую роль в воспитании подрастающего поколения. Именно от вас зависит то мировоззрение и та картина мира, которая в будущем станет основой для профессиональных кадров нашей страны. Важно не упустить момент и проследить какие-либо изменения до того, как случится непоправимое, как, например, в тех же Столбцах», — отметил Геннадий Николаевич.

В райисполкоме обсудили плюсы и минусы образовательного процесса в 2019 году

В райисполкоме обсудили плюсы и минусы образовательного процесса в 2019 году

Также особое внимание председатель райисполкома уделил оттоку способных и талантливых выпускников за границу. Несмотря на то, что в Кореличском районе эти цифры невелики (в 2019 году получать высшее образование в Польшу уехало двое учащихся), необходимо продолжать идеологическую работу в формировании патриотизма и важности получения образования (а в дальнейшем и работы) на родной земле.

В райисполкоме обсудили плюсы и минусы образовательного процесса в 2019 году

В райисполкоме обсудили плюсы и минусы образовательного процесса в 2019 году

В райисполкоме обсудили плюсы и минусы образовательного процесса в 2019 году

*Об основных итогах работы управления и учреждений образования за 2019 год, а также о планах на 2020 читайте в номере газеты «Полымя» от 05.02.2020.

Виктория КОСТЮК
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Оздоровительная кампания, внешкольная занятость учащихся, средний показатель успеваемости, оснащённость материально-технической базы, кадровый состав...
 
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