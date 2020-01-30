ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилёве мужчина не хотел расставаться с женщиной и угрожал ей ножом

30.01.2020 13:14 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Могилёве мужчина угрожал убийством женщине, которая хотела от него уйти. 

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, в милицию за помощью обратилась 30-летняя местная жительница. Заявительница рассказала, что гражданин, с которым она ранее состояла в романтических отношениях, угрожал ей ножом. При этом мужчина был трезвым. 

Прибывший к месту происшествия участковый инспектор успокоил бывшего парня женщины и вывел его из квартиры. После этого правоохранитель стал выяснять причины звонка потерпевшей. 

Стало известно, что заявительница хотела закончить отношения с партнёром, но тот был против и пытался убедить могилёвчанку дать ему второй шанс. Отказ подруги очень злил мужчину, поэтому он взял кухонный нож и пригрозил хозяйке квартиры убийством. 

Женщина восприняла угрозу всерьёз и, дождавшись удобного момента, позвонила в милицию. 

Подозреваемым оказался безработный 28-летний местный житель, который ранее судим не был, но привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах и умышленное причинение телесного повреждения. 

Несколько недель назад в Витебском районе мужчина подозревался в избиении женщины. 

Перед этим подозреваемый угрожал ей, демонстрируя нож и топор (подробнее здесь). 

Люди в материале: нет
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Могилёве мужчина угрожал убийством женщине, которая хотела от него уйти.  Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, в милицию за помощью...
 
Новости дня
Новости разные
 
Афиша
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика