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В Могилёве мужчина не хотел расставаться с женщиной и угрожал ей ножом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилёве мужчина угрожал убийством женщине, которая хотела от него уйти.
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Прибывший к месту происшествия участковый инспектор успокоил бывшего парня женщины и вывел его из квартиры. После этого правоохранитель стал выяснять причины звонка потерпевшей.
Стало известно, что заявительница хотела закончить отношения с партнёром, но тот был против и пытался убедить могилёвчанку дать ему второй шанс. Отказ подруги очень злил мужчину, поэтому он взял кухонный нож и пригрозил хозяйке квартиры убийством.
Женщина восприняла угрозу всерьёз и, дождавшись удобного момента, позвонила в милицию.
Подозреваемым оказался безработный 28-летний местный житель, который ранее судим не был, но привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах и умышленное причинение телесного повреждения.
Несколько недель назад в Витебском районе мужчина подозревался в избиении женщины.
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Новости Беларуси. В Могилёве мужчина угрожал убийством женщине, которая хотела от него уйти. Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, в милицию за помощью...
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