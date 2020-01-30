Источник материала: Виртуальный Брест

Практически нет такого человека, который не пользовался бы общественным транспортом: кто-то ежедневно, кто-то по мере необходимости. Так или иначе большое количество жителей области добираются на работу и обратно на автобусах, троллейбусах, маршрутках. А нужно ли уметь ездить на таком транспорте в качестве пассажира? Многие ответят отрицательно, подумав, а что ж там уметь; это водителю необходимо обладать определенными навыками. И такие люди, к сожалению, ошибаются. Или по причине активного образа жизни игнорируют правила безопасности при поездках в общественном транспорте.







Кто хоть раз ездил стоя в "маршрутке" или опять-таки, стоя во время движения микроавтобуса, передавал деньги за проезд? Такие найдутся, а прочитав вопрос, про себя ответят, «да вот сегодня утром было». Конечно было, и не раз. Для многих почему-то замечание об опоздании от руководителя страшнее, чем риск попасть в дорожную аварию или оказаться на больничной койке. Хотя не зря в маршрутках неслучайно висит предупреждение «Проезд стоя запрещен».



Подобная ситуация произошла 29 января в Бресте около 19:25 часов.

По предварительной информации: 39-летний брестчанин, управляя автомобилем «Форд Транзит», осуществлял перевозку пассажиров. Двигаясь по улице Мошенского, во время движения в салоне маршрутного такси упал 62-летний пассажир, который стоя рассчитывался с водителем.



В результате ДТП житель областного центра получил травмы и был госпитализирован в больницу. По данному факту проводится проверка.



К сожалению, такие случаи не единичны, а все потому что, суетясь, мы не соблюдаем правила, которые позволят нам доехать в нужное место, как говорится, в целости и сохранности. Находясь в троллейбусе или автобусе, необходимо держаться за поручни. Неизвестно, что может произойти на дороге через минуту и не придется ли водителю применять экстренное торможение.

ГАИ рекомендует:

- заходя в салон маршрутного такси, займите свободное место;



- не ездите стоя;



- передавайте деньги водителю за проезд через других пассажиров;



- если «маршрутка» оборудована ремнями безопасности, обязательно пристегнитесь.