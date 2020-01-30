|
В салоне маршрутного такси упал 62-летний пассажир, который стоя рассчитывался с водителем
30.01.2020 15:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Практически нет такого человека, который не пользовался бы общественным транспортом: кто-то ежедневно, кто-то по мере необходимости. Так или иначе большое количество жителей области добираются на работу и обратно на автобусах, троллейбусах, маршрутках. А нужно ли уметь ездить на таком транспорте в качестве пассажира? Многие ответят отрицательно, подумав, а что ж там уметь; это водителю необходимо обладать определенными навыками. И такие люди, к сожалению, ошибаются. Или по причине активного образа жизни игнорируют правила безопасности при поездках в общественном транспорте.
По предварительной информации: 39-летний брестчанин, управляя автомобилем «Форд Транзит», осуществлял перевозку пассажиров. Двигаясь по улице Мошенского, во время движения в салоне маршрутного такси упал 62-летний пассажир, который стоя рассчитывался с водителем.
ГАИ рекомендует:
- заходя в салон маршрутного такси, займите свободное место;
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Практически нет такого человека, который не пользовался бы общественным транспортом: кто-то ежедневно, кто-то по мере необходимости. Так или иначе большое...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)