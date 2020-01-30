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В Пинске автоворы делали селфи на месте преступления

30.01.2020 17:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинске потерянный мобильный телефон вывел сотрудников милиции на след автомобильных воров. Такая информация опубликована на официальном сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

В Пинске автоворы делали селфи на месте преступления

В милицию обратилась женщина, которая рассказала о краже из автомобиля антирадара и FM-модулятора. На месте следственно-оперативная группа установила, что машина вскрыта. Возле ее ручника лежал смартфон, автовладелице он не принадлежал. В галерее телефона оперативники обнаружили снимки молодых людей, сделанные на фоне разных автомобилей. Позже выяснилось, что они тоже оказались вскрытыми. На соседней улице сыщики нашли одну из таких машин: оттуда злоумышленники похитили радиостанцию и видеорегистратор.

"Во время оперативно-разыскных мероприятий всплыла еще одна любопытная деталь. Несколько дней назад в милицию обратилась пинчанка, которая сообщила, что ее сын потерял телефон. Однако сам он об этом не хотел распространяться. Когда домой к семье пришли сотрудники милиции с утерянным телефоном, парень поначалу не хотел его "узнавать". Но содержимое мобильника подтвердило: хозяин именно он", - рассказали подробности в МВД.

Выяснилось, что двое приятелей 21 и 18 лет промышляли кражами и делали во вскрытых машинах селфи. Следователи дали правовую оценку случившемуся, возбуждено уголовное дело за кражу.

 
 
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  В Пинске потерянный мобильный телефон вывел сотрудников милиции на след автомобильных воров. Такая информация опубликована на официальном сайте МВД, сообщает...
 
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