Источник материала: Виртуальный Брест

Трансграничный фестиваль "Ночь волков" пройдет 1-2 февраля в Беловежской пуще, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист по природоохранным вопросам общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" Ирина Кашпей.





Впервые фестиваль будут проводить на белорусской и польской сторонах пущи. Для участия в нем зарегистрировались 150 человек - максимально возможное число, определенное организаторами. Интерес к мероприятию проявили деятели науки и культуры, экологи, активисты природоохранных общественных организаций из разных регионов Беларуси и Польши.

В программе мероприятия тематические лекции, фильмы, театральная постановка. Участники узнают о жизненном распорядке, привычках хищника, о его отношениях с человеком и в стае. Так, известный режиссер-анималист Игорь Бышнев покажет свои киноработы о волках, сделанные в Беларуси, Калмыкии, на Кавказе. Специалист института зоологии НАН Беларуси Валерий Домбровский расскажет об исследованиях волков в Чернобыльской зоне, ученый-генетик из Польши Матей Шевчик - об особенностях вида, который реколонизуют в Центральной Европе.

Сильные впечатления обещает подарить ночная экскурсия по следам волка. Вместе с гидами нацпарка участники отправятся в древний лес искать волчьи тропы и вабить зверя. После экскурсии запланирован большой костер и пикник на любимом месте гостей пущи - Царской поляне.

"Мероприятие имеет в первую очередь просветительскую цель. Мы хотим развеять стереотипы и мифы о волках, заинтересовать как можно больше людей присоединиться к делу охраны дикой природы. В основе страха, который многие испытывают к волкам, лежит недостаток знаний. На фестивале мы поделимся этими знаниями со всеми желающими. Надеюсь, со временем общество изменит свое отношение к волку, которого многие пока несправедливо считают нежелательным видом", - отметила Ирина Кашпей.

Организаторами трансграничного фестиваля "Ночь волков" выступают общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" и Франкфуртское зоологические общество совместно с национальным парком "Беловежская пуща" и Беловежским национальным парком.

По данным Министерства лесного хозяйства, ежегодно популяция волков в Беларуси в среднем составляет 1,5 тыс.-1,8 тыс. особей.