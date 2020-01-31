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Финал областного этапа республиканской интеллектуально-развлекательной игры «Пионерский квиз»

31.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

30 января 2020 года состоялся финал областного этапа республиканской интеллектуально-развлекательной игры «Пионерский квиз» на базе Центра творчества детей и молодежи Солигорского района.

В мероприятии приняли участие более 150 членов ОО БРПО Минской области в возрасте от 12 до 14 лет.

Игра состояла из 6 туров, в каждом из которых участникам предлагалось ответить на 6 вопросов. Вопросы были тематически связаны с историей пионерского движения, национальной символикой Республики Беларусь, уставной деятельностью ОО БРПО.

Победителями стали следующие команды:

1-е место – команда «Тим и его команда» из города Жодино;

2-е место – команда «Новое поколение» из Мядельского района;

3-е место – команда «DZержись» из Дзержинского района.

Победители областного этапа интеллектуально-развлекательной игры «Пионерский квиз» награждены дипломами главного управления по образованию Минского облисполкома и призами Минского областного Совета ОО БРПО.

Заключительный этап республиканской интеллектуально-развлекательной игры «Пионерский квиз» состоится 18 февраля 2020 года в Минске.





 
Теги: Минск
 
 
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30 января 2020 года состоялся финал областного этапа республиканской интеллектуально-развлекательной игры «Пионерский квиз» на базе Центра...
 
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