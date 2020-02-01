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В Минск прибыл с визитом госсекретарь США Помпео

01.02.2020 11:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минск прибыл с визитом госсекретарь США Помпео
БЕЛТА

«Позвольте вас приветствовать в Минске. Я искренне рад нашей встрече. По крайней мере, по двум причинам. Во-первых, вы один из архитекторов современной политики США. Так у нас принято считать. Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну», - сказал белорусский лидер, его слова приводит официальный сайт главы государства.

«Мы с вами очень давно знакомы. К сожалению, заочно. В бытность вашей работы в прежней должности, я это абсолютно не скрываю, мы вместе с американцами проводили ряд мероприятий по линии наших спецслужб».

«Я готов обсудить все вопросы, которые сегодня в повестке наших отношений. И искренне и честно ответить на все вопросы, которые так или иначе бытуют в истеблишменте США».

Также белорусский президент добавил: «Но вы должны знать, что вы приехали в нормальную страну, где живет нормальный народ. Народ и страна, которые готовы работать на стабильность и мир. По крайней мере, в этом регионе. Думаю, об этом мы еще с вами поговорим. Я приветствую вас в Беларуси и рад нашей встрече». 

В Минск прибыл с визитом госсекретарь США Помпео
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Теги: Минск
 
 
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В белорусской столице проходит встреча белорусского президента и госсекретаря США.
 
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