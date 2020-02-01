Александр Лукашенко назвал две причины, почему рад приезду Майкла Помпео

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Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с Государственным секретарем США Майклом Помпео назвал две причины, почему рад его приезду, передает корреспондент БЕЛТА.

«Позвольте вас приветствовать в Минске. Я искренне рад нашей встрече. По крайней мере, по двум причинам. Во-первых, вы один из архитекторов современной политики США. Так у нас принято считать. Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну», — сказал Президент.



«Конечно, в течение одного дня вы не изучите все вопросы. Но в первом приближении вы познакомитесь с Беларусью», — выразил уверенность белорусский лидер.

Он подчеркнул, что Беларусь — это абсолютно миролюбивая страна с миролюбивым народом: «К этому нас подвигает не только менталитет, но и та история, которую белорусский народ пережил. Особенно во время, кстати, нашей совместной борьбы против фашизма. Каждый третий белорус в этой войне погиб. Это говорит само за себя. Вся страна была покрыта концлагерями, еврейскими гетто».

Александр Лукашенко — Майклу Помпео: мы с вами давно знакомы, но заочно

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что давно знаком с Госсекретарем США Майклом Помпео, но заочно. Об этом он заявил сегодня на встрече с Государственным секретарем США Майклом Помпео.

«Мы с вами очень давно знакомы. К сожалению, заочно. В бытность вашей работы в прежней должности, я это абсолютно не скрываю, мы вместе с американцами проводили ряд мероприятий по линии наших спецслужб», — отметил глава государства.

Майкл Помпео: в ближайшее время США назначат посла в Беларусь

Соединенные Штаты Америки в ближайшее время назначат посла в Беларусь. Об этом Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил сегодня в Минске на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

«В ближайшее время мы назначим посла. Он будет здесь, и вы увидите, что мы работаем над тем, чтобы обеспечить ваше экономическое развитие, чтобы американские предприятия прибывали сюда, и люди вносили соответствующий вклад в развитие своего сообщества, создание рабочих мест. Мы готовы поддержать вас в этом направлении», — заявил Майкл Помпео.

Во время встречи Александр Лукашенко отметил конструктивное сотрудничество между Беларусью и США в различных сферах, в частности в противодействии терроризму. Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты высоко оценивают роль Беларуси в этом вопросе. «Я надеюсь, что мы можем дальше развивать наши отношения в этом направлении», — добавил он.

США также продолжат уделять внимание вопросам прав человека, отметил госсекретарь. «У нас есть обеспокоенность по этому вопросу, и мы будем продолжать продвигать реформы, чтобы права людей были защищены, — сказал он. — Мы уверены, что вместе сможем добиться успеха в наших отношениях».

Александр Лукашенко: Беларусь и ее народ готовы работать на стабильность и мир

Беларусь и ее народ готовы работать на стабильность и мир. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Государственным секретарем США Майклом Помпео, передает корреспондент БЕЛТА.

«Я готов обсудить все вопросы, которые сегодня в повестке наших отношений. И искренне и честно ответить на все вопросы, которые так или иначе бытуют в истеблишменте США», — сказал глава государства.

«Но вы должны знать, что вы приехали в нормальную страну, где живет нормальный народ. Народ и страна, которые готовы работать на стабильность и мир. По крайней мере, в этом регионе. Думаю, об этом мы еще с вами поговорим. Я приветствую вас в Беларуси и рад нашей встрече», — добавил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко начал встречу с Майклом Помпео с шутки о диктатуре в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко начал встречу с Государственным секретарем США Майклом Помпео с шутки о диктатуре в Беларуси.



«У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу и воскресенье, а президент работает», — пошутил глава государства перед началом встречи.

Протокольная часть встречи, на которую были допущены представители СМИ, также завершилась шуткой, но уже со стороны Майкла Помпео. Когда журналисты покидали зал переговоров, госсекретарь заявил, что любит их, «особенно когда они уходят».

Президент Беларуси парировал, что не против журналистов, но, когда они называют себя четвертой властью, советует им не забывать, что еще есть первая.

В целом Александр Лукашенко выразил готовность обсудить все вопросы, которые сегодня в повестке двусторонних отношений. «И искренне и честно ответить на все вопросы, которые сегодня так или иначе бытуют в истеблишменте США», — подчеркнул он.

Майкл Помпео: мы не говорим Беларуси выбирать между Россией и США

Соединенные Штаты Америки не просят Беларусь выбирать между отношениями с ними и Россией. Об этом Госсекретарь США Майкл Помпео заявил сегодня в Минске на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

«Я надеюсь, что мы можем дальше развивать наши отношения в направлении инвестиций для того, чтобы Беларусь имела суверенитет и независимость. Я так понимаю, это то, что вы хотите», — сказал Майкл Помпео.

Он отметил, что изучил несколько отчетов по этому вопросу и знает о длительной истории белорусско-российских отношений. «Но мы не говорим о выборе между нами и ими. Мы говорим о дипломатических отношениях», — подчеркнул госсекретарь.

Источник: БелТА