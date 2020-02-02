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Как выглядит самая красивая и сексуальная спортсменка в мире

02.02.2020 17:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обаятельная Алиса Шмидт перевернула все стереотипы. Она продемонстрировала, насколько женственными и красивыми могут быть молодые немки.
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Известно, что белокурая Алиса с ангельским лицом и стройной фигурой с детства профессионально занимается бегом на 400-метровых дистанциях. К слову, спортсменка взяла уже немало наград. Среди них: серебряная медаль чемпионата Европы по лёгкой атлетике в возрасте до 20 лет, передает ont.by

На данный момент ей 21 год. Её главная цель — Олимпийские игры 2020, которые пройдут в Японии. 

Однако спортсменка стала известна в СМИ не только благодаря её профессиональным успехам. Так, длинноногую блондинку назвали "Самой сексуальной спортсменкой в мире". Данный титул ей присвоило популярное в Австралии издание Busted Coverage. 

Большинство мировых СМИ согласились с этим. После этого на девушку обрушилось чрезмерное внимание. Ей начали предлагать рекламные контракты. Теперь в её Instagram насчитывается более 630 тысяч подписчиков. 
 
 
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Обаятельная Алиса Шмидт перевернула все стереотипы. Она продемонстрировала, насколько женственными и красивыми могут быть молодые немки.
 
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