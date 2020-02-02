Перечень населенных пунктов, подлежащих газификации в 2020 году по Указу Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 года №368 «О мерах по регулированию отношений при газификации природным газом эксплуатируемого жилищного фонда граждан».
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Куда придет голубое топливо? Список населенных пунктов, которые газифицируют на Гродненщине в 2020-м
02.02.2020 — Разное | Ивьевский край
Источник материала: Ивьевский край
Перечень населенных пунктов, подлежащих газификации в 2020 году по Указу Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 года №368 «О мерах по регулированию отношений при газификации природным газом эксплуатируемого жилищного фонда граждан».
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Куда придет голубое топливо? Список населенных пунктов, которые газифицируют на Гродненщине в 2020-м
Перечень населенных пунктов, подлежащих газификации в 2020 году по Указу Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 года №368 «О мерах по...
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