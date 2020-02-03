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Здоровенный пень везли по улицам Бреста. Такого вы не видели

03.02.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Забавный фотофакт прислал нам читатель сайта. Огромный пень вывозили для утилизации, как видите, он занял практически весь самосвал.

Здоровенный пень везли по улицам Бреста. Такого вы не видели

Согласитесь, редко увидишь подобного гиганта. Интересно было бы узнать, что за дерево спилили и где оно росло. Наверняка тоже было немаленькое.

 
 
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  Забавный фотофакт прислал нам читатель сайта. Огромный пень вывозили для утилизации, как видите, он занял практически весь самосвал. Согласитесь, редко увидишь...
 
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