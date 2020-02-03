Шенгенские визы для белорусов подорожали до 80 евро. Но есть и хорошая новость

Источник материала: Виртуальный Брест

В воскресенье, 2 февраля 2020 года, вступил в силу пересмотренный Визовый кодекс Евросоюза, который, помимо прочих изменений, предусматривает увеличение визового сбора для граждан всех стран до 80 евро. Хорошая новость: возможностей для получения многократных долгосрочных виз станет больше.

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Как ранее сообщалось, для Беларуси такое увеличение будет временным, только до вступления в силу подписанного 8 января 2020 года Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью, в соответствии с которым визовый сбор автоматически и навсегда снизится с 80 до 35 евро для граждан Беларуси.

Соглашение вступит в силу, предположительно, с 1 июня.