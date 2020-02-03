В Брестской области выбросы в атмосферу за год снизились почти на 600 т

Источник материала: Виртуальный Брест

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Брестской области за год снизились почти на 600 т, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Михаил Маслобоев.





"В области объем сокращенных выбросов загрязняющих веществ за прошлый год составил 594,43 т при задании 500 т. Снижение обеспечено за счет модернизации, реконструкции, вывода из эксплуатации или замены устаревших производств, а также переоснащения и реконструкции пылегазоочистного оборудования. Такие работы проведены почти на семидесяти предприятиях области", - отметил Михаил Маслобоев.

На двух источниках Брестских тепловых сетей и Западной мини-ТЭЦ в Пинске установлены автоматизированные системы контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В ОАО "Агрокомбинат "Мир" Барановичского района в качестве альтернативного источника энергии введена в эксплуатацию биогазовая установка мощностью 2 МВт. Ожидается, что ежегодное снижение выбросов метана составит более 200 т. "Брествторчермет" модернизировал установку солнечного вакуумного коллектора и водонакопительной системы. Это позволило полностью отказаться от использования тепловой и электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения предприятия. Кобринское ЖКХ на 5 га заложило маточник ивы для получения щепы как источника отопления жилого фонда. В последующем площадь этих насаждений планируют увеличить до 1200 га.

Для снижения загрязнения атмосферного воздуха выбросами от автотранспорта в области ежегодно обновляют автобусный парк городов, строят транспортные развязки, расширяют сеть электрозарядных станций для автомобилей.

Особое внимание в регионе уделяется снижению концентраций выбросов твердых частиц, аммиака, фенола и формальдегида, летучих органических соединений. Ежегодно на предприятиях области из обращения выводятся около 1 т озоноразрушающих веществ. За последние пять лет их использование сократилось практически на 80%. Чтобы повысить контроль качества атмосферного воздуха, за счет средств международного проекта "Поддержка эффективного мониторинга выбросов в атмосферный воздух и радиационного мониторинга, совершенствование управления окружающей средой в Беларуси" регион намерен приобрести системы регистрации трафика транспортных средств и датчиков качества воздуха. 40 приборов планируется установить в Бресте и 10 - в Пинске.

Сейчас для Пинска разрабатывается план устойчивой городской мобильности. Такой документ уже подготовлен для Бреста, осталось привести его в соответствие с требованиями европейского законодательства. В Барановичах, Ивацевичском и Пружанском районах утверждены планы действий по устойчивому энергетическому развитию до 2030 года.

В 2018 году валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Брестской области составили 174,4 тыс. т. Почти треть их (53,2 тыс. т) образуют стационарные источники, 118,2 тыс. т (69%) - передвижные (мобильные).