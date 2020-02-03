«Вошла во двор, а он лежит убитый». Лунинчанка нашла пса с дротиком в мордочке

Источник материала: Виртуальный Брест

Вернувшись домой 30 января, Галина удивилась, что любимец семьи не встретил ее у ворот. Лунинчанка нашла пса лежащим у гаража с дротиком в мордочке.





- Как такое могло произойти? - Галина говорит со слезами и дрожью в голосе. - Это был настоящий член нашей семьи, которого преступно убили.

12 апреля исполнилось бы 3 года, как черный дворняга получил прописку в частном доме по улице Богдановича. Голодного, глазастого беспризорника домой принес сын Галины. Щенка назвали Умкой.

– Остриё иглы направлено в мордочку, - рассказывает Галина. - Вероятно, Умка лаял, когда в него стреляли. Игла, которую мы достали, похожа на ту, которой обычно пользуются в таких случаях коммунальники.





Галина рассказала, что забор на подворье кованый. Но Умка сам пробраться на улицу не мог, так как в заборе всё заделано.

– Весь наш двор виден, как на ладони. Не увидеть Умку было невозможно. Предполагаю, что стреляли в него днём. А увидела я нашего Умку возле гаража уже поздно вечером. Он лежал мёртвый с иглой, которая была у него глубоко в коже. Вся наша семья в шоке. Как такое могло произойти в частном дворе? Знаю, что собака после введения иглы внутримышечно умирает ещё 5 минут. Не дай Бог такой смерти кому-то! – возмущена хозяйка убитой собаки.





Галина написала заявление в милицию с просьбой установить и наказать виновных.

– Как такое можно было совершить?! – сокрушается лунинчанка. - Наш Умка был таким преданным, что словами не передать. Всегда нас встречал, подавал лапу.

Напомним, в Лунинце стреляли собак и прежде. В частности, в 2019 году мы писали , как коммунальники убили четвероногого, пока хозяин отвернулся в гараже. А в 2016 году, когда дворняжка с улицы забежала в частный двор, дробь пробила окно и упала на постель, где спал ребенок. Бабушка мальчика написала заявление в милицию. Живодер обошелся штрафом.





Когда живодеры стали умерщвлять собак с помощью дротиков, они стали делать это средь бела дня. Животные нередко умирали на глазах прохожих.

Между тем, в Пинске и Столине уже были прецеденты судов за жестокое обращение с животными.

В тот же день, когда убили Умку, по словам Галины, пропал её большой белый кот, который всегда сидел на «своём» заборе. Ещё у соседей не стало кошки Алисы. Также пропала собака, которая жила рядом со зданием отделения скорой помощи.

- Мы же не можем наших котов привязывать, - говорит Галина. - Считаю, что все исчезнувшие животные - дело одних рук. Зачем брать грех на душу, если животное даже больным не было?! Тем более, во дворе частного дома никто не имел права убивать нашу собаку! Нужно, чтобы давно уже в городе были пункты передержки, приюты, ведь тогда животные будут живы и под надзором.

Справка Медиа-Полесья

Согласно статье 339 ч.1 УК РБ, жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, совершенное из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений либо в присутствии заведомо малолетнего, - наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом.

То же действие, совершенное повторно либо группой лиц, - наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до одного года, или лишением свободы на тот же срок.