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«Тут не каждый сможет прижиться». Как белоруска в Японии учит студентов гимнастике

05.02.2020 11:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

24-летняя Алина Севец больше восьми месяцев живет в небольшом японском городе Сибата. В Страну восходящего солнца девушка попала по работе: университет физической культуры, где она преподавала гимнастику, сотрудничает с японским вузом. GO.TUT.BY узнал, как белоруска привыкала к сырой рыбе и почему влюбленности в Японию недостаточно, чтобы думать о смене места жительства.


На горе в префектуре Ямагата. Фото: из личного архива

В Японии организовали фан-клуб белорусских гимнасток

Менять свою жизнь на полтора года Алина не боялась: в Японии по обмену уже работали ее коллеги из БГУФК. Но когда собиралась переезжать, признается девушка, все же многого не понимала. Например, как на такой срок укомплектовать один чемодан.

— Да и сложно было попрощаться с друзьями, коллегами. Все же полтора года — это немало, да и во времени разница шесть часов: я заканчиваю работу, а на родине только начинают, — рассказывает белоруска.


На фестивале танцев. Фото: из личного архива

Алина преподает гимнастику и акробатику в Сендайском университете. Образовательный процесс здесь почти такой же, как в Беларуси, но есть и различия. Например, работает электронная система контроля посещений: студенческие карты прикладывают к специальному устройству каждого преподавателя (хотя есть и журналы, где делаются отметки). Почувствовала разницу белоруска и в отношении японцев к преподавателям: студенты очень прилежные и не позволяют себе неуважительного поведения или непослушания. Все задания выполняются, не принято пропускать занятия, соревнования выпадают всегда на выходной день — и на них приходит каждый.


Туристический поход. Фото: из личного архива

— А еще в Японии очень много слов вежливости, которых у нас даже нет: несколько вариантов прощания, выражения благодарности — и все ими пользуются.

Сама Алина постепенно учит японский: при переезде она его совсем не знала. За несколько месяцев стала понимать простые фразы, которые нужны для общения с коллегами, но до чтения иероглифов еще далеко. На занятиях белоруска по большей части показывает, что нужно выполнить.

— Какие-то вещи вначале помогала озвучивать преподавательница из Беларуси, которая уже была здесь раньше. Сейчас японские коллеги помогают. Хотя язык спорта — интернациональный.


С белорусскими гимнастками в тренировочном лагере. Фото: из личного архива

С 2017 года Сендайский университет — это тренировочная база белорусских гимнасток, которые занимаются здесь перед Олимпиадой в Токио. У Алины в этом деле тоже есть миссия: она посол доброй воли тренировочного лагеря, рассказывает в СМИ и вузе о Беларуси, национальной команде. Олимпиаду девушка застанет, и будет болеть за белорусок вместе с фан-клубом, который организовали японцы.

В общественных местах переобуваются в тапки

Поддерживать себя в форме Алине помогают постоянные занятия в тренажерном зале университета. Но в самом Сибате белоруска не наблюдает спортзалов на каждом шагу. Зато много бегающих и тех, кто передвигается на велосипеде.

— Это не такой большой город, как Токио, возможно из-за этого не так много тренажерок. В Минске я работала фитнес-тренером, поэтому из интереса зашла в один зал: там был стретчинг для пожилых людей. Выглядело мило, но атмосфера меня не зацепила, — говорит Алина.


Занятия в детском саду. Фото: из личного архива

Изучать привычки японцев помогает дополнительная нагрузка университета — занятия по танцам и гимнастике в детских садиках, школах.

— Это особый мир: очень много воспитателей на группу, на детей не повышают голос — общение очень вежливое. В садиках, как, в принципе, и во многих общественных местах (школах, кафе), все разуваются и обувают либо общественные тапки, либо ходят в носках.

При этом в Японии очень следят за гигиеной. В магазинах на входе есть антибактериальные гели, чтобы после улицы человек мог обработать руки. После каждого приема пищи японцы обязательно чистят зубы: щетка всегда в сумке.


Фото: из личного архива

— В онсенах (горячих источниках) все ходят босиком, хотя, конечно, принимают перед посещением такого места душ.

Японская технологичность, о которой девушка много читала до этого, в Сендае не особо заметна.

— Роботы по городу не ходят, — смеется белоруска. — Зато у них удивительные скоростные электрички, обеспечивающие связь между городами, и необычные туалеты с кучей кнопочек и функций. Наверное, это тоже о том, что они любят гигиену.

«Тут не каждый сможет прижиться»

Высокую продолжительность жизни японцев Алина связывает с образом жизни, и особенно  — с отношением к еде. Самой девушке пришлось очень сильно изменить рацион.


Фото: из личного архива

— Японцы очень заботятся о том, что едят — это овощи, фрукты. В несезон начинают покупать корешки, проростки. Обязательно у них есть плотный завтрак с множеством тарелочек: рис, фрукты, может быть даже мисо-суп. Для меня эта еда — очень специфическая. Я приехала — и мне дают сырую рыбу. Сначала я не могла ее есть, а сейчас нормально отношусь.

Еще одна особенность, которую отметила Алина, — ранние подъемы. Многие коллеги по университету просыпаются в пять-шесть утра (ректор, например, — чтобы пойти и нагулять перед работой пять километров).

Но главное открытие белоруски — сами японцы: очень открытые и по-детски наивные. Студенты, например, удивляются рассказам Алины о том, что в Беларуси нет гор, землетрясений и традиции есть сырую рыбу.


Фото: из личного архива

— А еще их забавляет, что у нас маленькая голова и большой нос. Но европейский тип внешности их очень привлекает, — говорит девушка.

— Не хотела бы остаться в Японии?

— Здесь очень безопасно, можно оставить вещи на улице и не бояться, что они исчезнут, и очень продуманы мелкие детали в городе: например, остановки с комнатами ожидания на случай холода или жары. Но остаться, наверное, не смогла бы: страна очень специфическая, тут не каждый сможет прижиться. Да и ты в любом случае всегда здесь будешь иностранцем.

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Теги: Минск
 
 
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24-летняя Алина Севец больше восьми месяцев живет в небольшом японском городе Сендай. В Страну восходящего солнца девушка попала по работе: здесь она учит студентов...
 
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