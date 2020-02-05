ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси разработку строительных норм и правил планируется завершить в 2020 году

05.02.2020 14:58 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси разработку строительных норм и правил планируется завершить в 2020 году. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, отвечая на вопросы журналистов перед началом коллегии Минстройархитектуры, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси разработку строительных норм и правил планируется завершить в 2020 году

"На сегодняшний день уже приняты 33 строительные нормы. В первом полугодии планируем завершить работу над нормами. Также мы занимаемся строительными правилами, которые значительно упростят строительство в стране, к тому же они полностью соответствуют европейским нормативным стандартам", - отметил вице-премьер.

Как сообщил Владимир Кухарев, специалисты рассмотрели также ряд других направлений, таких как индивидуальное строительство. "Практически подготовлены проекты новых домов - более комфортных и дешевых, которые позволят значительно увеличить объемы строительства индивидуального жилья", - пояснил он.

Отработан вопрос о переходе на электрическое отопление. "Это серьезный вопрос, ведь у нас завершается строительство АЭС, и мы должны максимально использовать электрическую энергию. Переработаны все проекты новых домов, зданий и сооружений, садов и школ, которые позволят переходить на отопление электроэнергией как на этапе строительства, так и капитального ремонта", - подчеркнул Владимир Кухарев.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Беларуси разработку строительных норм и правил планируется завершить в 2020 году. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, отвечая на...
 
Новости дня
Новости разные
 
3D-динозавры и редкие издания. Рассказываем про открытие Международной книжной выставки в Минске-2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика