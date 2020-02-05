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Проекты указов об ипотеке и стройсбережениях планируется внести на рассмотрение Президенту в ближайшее время

05.02.2020 14:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Проекты указов об ипотеке и стройсбережениях планируется внести на рассмотрение Президенту Беларуси в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, отвечая на вопросы журналистов перед началом коллегии Минстройархитектуры, передает корреспондент БЕЛТА.

Проекты указов об ипотеке и стройсбережениях планируется внести на рассмотрение Президенту в ближайшее время

"Что касается ипотеки, то необходимая проектная документация разработана, в том числе проект указа, в котором прописаны основные вопросы, касающиеся развития ипотечного строительства. Мы его делаем на базе нашего закона об ипотеке, но отрегулировали все проблемные вопросы, которые были выявлены в работе этого документа", - отметил вице-премьер.

В настоящее время документ согласован со всеми заинтересованными сторонами и проходит необходимые экспертизы. "Думаю, в самое ближайшее время он будет внесен на рассмотрение главе государства", - заявил Владимир Кухарев.

Как сообщил вице-премьер, разработан и проект указа о строительно-жилищных сбережениях, который тоже будет направлен главе государства в ближайшее время. "Кроме того, в целях активного привлечения населения к строительству жилья мы ведем разработку проектов квартир с малой площадью. Ведь не каждый человек имеет возможность построить квартиру жилой площадью в 60-70 кв.м. Мы недавно завершили строительство такого пилотного дома в Брестской области, там однокомнатные квартиры с жилплощадью около 30 кв.м, двухкомнатные - 42 кв.м, трехкомнатные - 53 кв.м. И они пользуются большим спросом", - отметил заместитель премьер-министра.

 
 
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