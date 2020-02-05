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Пограничники из Брестской крепости дали старт Эстафете Победы

05.02.2020 14:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" сегодня в торжественной обстановке состоялся старт Эстафеты Победы, которая пройдет вдоль внешних границ стран - участниц СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

Пограничники из Брестской крепости дали старт Эстафете Победы

Фото Вадима Якубёнка

Пограничники из Брестской крепости дали старт Эстафете Победы

Пограничники из Брестской крепости дали старт Эстафете Победы

Пограничники из Брестской крепости дали старт Эстафете Победы

Эстафета посвящена 75-летию Великой Победы и проводится по решению глав государств Содружества по предложению Совета командующих пограничными войсками стран СНГ. В один день она стартует в Бресте и российском Мурманске и двумя маршрутами пройдет по территории десяти стран. В мероприятиях примут участие пограничники, ветераны, школьники, представители общественности. Завершится эстафета 28 мая в Москве на Поклонной горе. "Для всех нас День Победы - особая дата. Огромной ценой заплатили наши народы за Победу. Практически в каждую семью постучалось горе, но мы выстояли и гордимся этим", - подчеркнул председатель координационной службы Совета командующих погранвойсками стран СНГ Александр Манилов.

Пограничники из Брестской крепости дали старт Эстафете Победы

Генерал полковник Александр Манилов и полковник Кирилл Киндель

Местом старта эстафеты Брест выбран не случайно. Председатель облисполкома Анатолий Лис обратил внимание, что первыми в июне 1941 года в бой с захватчиками вступили воины 17-го Краснознаменного Брестского пограничного отряда. Многие их них погибли в первые дни войны. Собравшиеся у скульптурной композиции "Героям границы, женщинам и детям, мужеством своим в бессмертие шагнувшим" возложили венки к мемориалу, почтили память погибших в годы войны защитников.

Пограничники из Брестской крепости дали старт Эстафете Победы

Анатолий Лис

"75 лет с момента Победы показали, что мало одолеть врага в открытом бою. В мирной жизни нужно не растерять плоды этой Победы, не отдать на поругание ее величайшие завоевания. Уроки Второй мировой войны не все усвоили, многие пытаются переписать ее историю. Мы обязаны сохранить память о людях, спасших человечество от коричневой чумы. Мы, наследники Победы, должны относиться к ней как к величайшей ценности", - сказал председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолий Лаппо.

Пограничники из Брестской крепости дали старт Эстафете Победы

Анатолий Лаппо

Кульминацией мероприятия стал момент передачи символов эстафеты. Их Александр Манилов вручил представителям эстафетной группы. По приказу Анатолия Лаппо участники начали движение по маршруту вдоль белорусской границы. Первая остановка - в 11-й заставе Брестской погрангруппы имени Героя Советского Союза А.М. Кижеватова.

Пограничники из Брестской крепости дали старт Эстафете Победы

Председатель Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками стран СНГ генерал-полковник Александр Манилов передает старшему эстафетной группы от органов пограничной службы Республики Беларусь полковнику Кириллу Кинделю кубок-символ Эстафеты

 
Теги: Брест
 
 
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  В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" сегодня в торжественной обстановке состоялся старт Эстафеты Победы, которая пройдет вдоль внешних границ...
 
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