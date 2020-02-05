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Лимиты на топливо: что происходит на АЗС в Барановичах и как это объясняет «Лукойл»

05.02.2020 14:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

4 февраля стало известно, что на некоторых АЗС «Лукойла» в Беларуси введены лимиты на продажу топлива. Intex-press узнала, есть ли ограничения в Барановичах.

Лимиты на топливо: что происходит на АЗС в Барановичах и как это объясняет «Лукойл»

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Из четырех заправок «Лукойла» в нашем городе информацию о лимитах на продажу топлива подтвердили только на АЗС №20, которая расположена в районе улицы Промышленной. Там пояснили, что ограничения начали действовать с 4 февраля и касаются дизельного топлива: на руки продают не более 100 литров. Лимиты не зависят от вида транспорта, и, как долго они будут действовать, неизвестно. Причину ограничений на АЗС не сообщили.

На заправках №17 (улица Слонимское Шоссе), №18 (улица Ленина) и № 16 (улица Тельмана) ответили, что лимитов нет. Между тем, вчера СМИ сообщали, что именно на заправке №17 ввели ограничения на продажу топлива.

В центральном офисе «Лукойла» в Минске Intex-press подтвердили информацию о введении лимитов на продажу «дизеля». Причиной назвали отсутствие топлива. Как долго будут действовать ограничения – неизвестно.

– Это вопрос к «Белнефтехиму», они нам не дают топлива, – ответили в офисе компании.

В «Белнефтехиме» же Intex-press пояснили, что введение лимитов на АЗС – «это самоуправство»: никаких подобных мер не вводило ни правительство, ни «Белнефтехим». Дефицита топлива нет: его хватает для внутреннего рынка Беларуси.

– Введение лимитов на ряде АЗС Лукойла находится на грани провокации. Это можно расценивать как попытку создать ажиотажный спрос, других вариантов не просматривается, – сказал Александр Тищенко, пресс-секретарь концерна.

«Лукойл» – российская нефтяная компания. Ей принадлежит больше 6000 АЗС в разных странах, в том числе и в Беларуси.

С 2020 года почти все российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене. Минск настаивает на отмене премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. К компромиссу стороны пока не пришли.

 
Теги: Минск
 
 
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  4 февраля стало известно, что на некоторых АЗС «Лукойла» в Беларуси введены лимиты на продажу топлива. Intex-press узнала, есть ли ограничения в Барановичах. Фото:...
 
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