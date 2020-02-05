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Белксит. Большинство беларусов против союза с Россией

05.02.2020 15:06 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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За 2019 год число сторонников союза с Россией сильно сократилось. Об этом пишет «Белсат», изучив результаты социсследования Беларуской аналитической мастерской (BAW) Андрея Вардомацкого.

«Настоящая сенсация»

BAW проводила исследование в декабре 2019 года, опрашивая людей из разных регионов Беларуси. Судя по итогам проекта, очевидно, что процент сторонников союза с Россией упал почти на треть – с 60,4% до 40,4%. Политический обозревать Артем Шрайбман назвал это «настоящей сенсацией». Вывод просится сам: если уже завтра пройдет референдум на тему геополитического выбора Беларуси, то сторонники союза с Россией не получат абсолютного большинства голосов.

Интеграция и протесты

С сентября по декабрь 2019 года стремительно падали пророссийские настроения: число сторонников союза обвально снизилось на 14,7% за четыре месяца (с 54,8% до 40,4%). Именно в это время особенно рьяно обсуждались переговоры по интеграции двух стран, а беларусы реагировали на них массовыми протестами. В этот же период среди беларусов выросли проевропейские настроения: число сторонников вступления в Евросоюз поднялось с 24,4% до 32%. 

Абсолютное большинство

74,6% беларусов уверены, что Беларусь и Россия должны быть полностью независимыми государствами, но с открытой границей, отсутствием виз и таможни. А вот 6,6% респондентов считают, что отношения с Россией нужно ужать, – то есть закрыть границу и ввести визовый режим. За объединение Беларуси и России в союзное государство выступили 12,8% респондентов, а за вхождение в состав РФ – 3,7%.

Затвердевание тренда

«Раньше такого никогда не было», – сказал глава BAW Вардомацкий. С его слов, подобная тенденция стала возможной при участии беларуских медиа: они сменили свою тональность, выпуская материалы про беларуско-российские отношения, на негативную. В 2020 году это вряд ли удастся исправить: «наблюдается определенное затвердевание тренда».

Фото: Мартин Парр.

 
 
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За 2019 год число сторонников союза с Россией сильно сократилось. Об этом пишет «Белсат», изучив результаты социсследования Беларуской аналитической мастерской...
 
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