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Не нравится мне этот коронавирус. Совсем не нравится…

05.02.2020 15:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Реакция официального Пекина на ситуацию однозначно свидетельствует: китайское руководство понимает, с чем имеет дело. Как понимает и меру своей ответственности за происходящее.

Не нравится мне этот коронавирус. Совсем не нравится…
Эпидемия коронавируса началась в городе Ухань, который одновременно является и крупным научно-исследовательским центром. В том числе и в области вирусологии. А еще, по неподтвержденным данным, в 11-миллионной Ухани находится и военная биологическая лаборатория…

На утро 5 февраля известно о заражении более чем 24000 человек, 490 из которых погибли. В основном коронавирус стал смертным приговором для пожилых людей, которые уже имели проблемы со здоровьем.

А теперь смотрим, какую реакцию вызвала новость о вспышке заболевания со стороны официальных властей КНР и соседних стран.

Введен жесткий карантин в двух десятках городов общим населением свыше 56 млн человек. Для борьбы с эпидемией выделено порядка 13 млрд долларов, то есть более чем 1,6 млн долларов на каждого заболевшего. Продлены каникулы в учебных заведениях. Остановлен ряд предприятий, в том числе и работающих на экспорт. 

Закрываются на неопределенный срок сетевые рестораны, развлекательные объекты. Введены ограничения на перемещения внутри КНР. И это в период китайского нового года, когда по Китаю путешествуют 450 млн человек... 


Ограничены посещения людных мест и отменены праздничные мероприятия. Вводятся ограничения на въездной и выездной туризм в Китае. А ведь за прошлый год китайцы совершили 120 млн зарубежных поездок...

Очевидно, что экономические потери из-за ограничения экономической активности и транспортной мобильности в КНР составляют десятки миллиардов долларов.

Соседи КНР один за другим ограничивают перемещение людей через свои границы с Китаем. В Монголии, помимо закрытой границы, закрыли и школы. А Северная Корея вообще закрыла границу на неопределенный срок до окончания эпидемии.

Многие международные авиаперевозчики ограничивают или вообще прекращают полеты в КНР. Из-за этого потеряют сотни миллионов, если не миллиарды. А бизнес идет на такие потери только в трех случаях: прямой и однозначный приказ своих властей; угроза еще больших потерь при продолжении обычной активности; физическая невозможность продолжения деятельности.

Далее: почти два десятка стран начали эвакуацию своих граждан из Китая. При этом Австралия сначала вывозит своих подданных из КНР на остров в Тихом океане, где те будут находиться в карантине в течение не менее двух недель. 

И это предельно интересно: формально факт заражения этих людей не установлен и нет медицинских оснований для их изоляции. Ситуация как бы попахивает нарушением неотъемлемого права человека на свободу, которое может быть ограничено только решением суда или законом. Но австралийское правительство чего-то испугалось.

И не только австралийское. 

Вопрос вспышки коронавируса в Китае рассматривал специальный правительственный комитет Великобритании, который собирается только в случае угроз национальной безопасности. 

В Вашингтоне заседание возглавил лично Д. Трамп. 

Всемирная организация здравоохранения собрала экстренное заседание, которое длилось два дня и закончилось ничем. А через несколько дней объявила эпидемию в КНР ЧП глобального масштаба.

Титанические и предельно дорогостоящие усилия Пекина с целью сдержать распространение вируса, нервная реакция на ситуацию властей ряда стран, суетливое поведение ВОЗ свидетельствуют о том, что ситуация либо уже серьезнее, чем это показывают, либо имеет настолько разрушительный потенциал, что ее необходимо остановить любой ценой. 

Отсюда и совершенно нереальные суммы, выделенные китайскими властями медикам: расчет строится явно на гораздо большее число инфицированных. Но в таком случае возникает вопрос: а откуда такое знание убийственного потенциала вируса, который, как нам сообщают, имеет природное происхождение и ранее был неизвестен науке? Неужели так быстро изучили?


Эпицентр эпидемии, город Ухань, является крупным исследовательским центром, где создана лаборатория высшей, 4-й степени безопасности для работы именно с самыми опасными патогенами. 

И реакция официального Пекина на ситуацию, по моему мнению, однозначно свидетельствует: китайское руководство очень четко понимает, с чем имеет дело. Как понимает и меру своей ответственности за происходящее.
 
Теги: Новости
 
 
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Реакция официального Пекина на ситуацию однозначно свидетельствует: китайское руководство понимает, с чем имеет дело. Как понимает и меру своей ответственности...
 
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