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Чем так манит заграница? 20-летняя минчанка рассказывает об учебе в Эстонии

05.02.2020 16:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Чем так манит заграница? 20-летняя минчанка рассказывает об учебе в Эстонии
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Чем так манит заграница? 20-летняя минчанка рассказывает об учебе в Эстонии
Аня Лукашевич. Фото из архива героини.

Каково это - одновременно учиться на «заочке» БГУ и осваивать профессию повара в эстонском колледже? Чем так манит заграница? Рассказывает 20-летняя Аня Лукашевич из Минска.

Чем так манит заграница? 20-летняя минчанка рассказывает об учебе в Эстонии
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Поступление и учёба

- Я решила поступить в Таллинн на специальность «кондитер» сразу, как окончила 11 классов минской гимназии. Подала документы в колледж Tallinna Teeninduskool. Это переводится как «школа обслуживания». Но не могла отказаться от мечты стать журналистом, поэтому в то же время сдала вступительные экзамены, поступила на «заочку» журфака БГУ и уже после переехала в Эстонию. Почему уехала? Мне хотелось путешествовать, изучать новые языки, учиться в европейском учебном заведении. Я всегда нахожусь в поисках лучшей жизни.

Чем так манит заграница? 20-летняя минчанка рассказывает об учебе в Эстонии Какие документы нужны, чтобы подтвердить обучение за границей?

На собеседовании в колледж меня спрашивали про белорусские национальные блюда, методы их приготовления. Для поступления нужно заранее продумать свой ответ и выучить эстонский хотя бы на уровне: «Здравствуйте, меня зовут так-то, мне столько-то лет». Приезжие могут записаться на бесплатные курсы по эстонскому.

Когда я подавала документы на кондитера, меня сначала не взяли. Неясно, почему, ведь с моими документами всё было нормально, и на собеседовании я произвела хорошее впечатление. Тогда я созвонилась с администрацией и всё уладила. А если бы я этого не сделала, осталась бы в Беларуси. Так что будущим абитуриентам советую быть смелее и увереннее в своих силах.

В моем колледже студенты делятся на тех, кто поступил после 9-го класса школы, и тех, кто окончил 12 классов. У студентов помладше больше предметов и уроков, они получают среднее образование. Я же поступила после окончания школы, поэтому получаю дополнительное профессиональное образование.

В колледже все учатся бесплатно. Платить нужно только за дополнительные курсы. Оценки выставляются по пятибалльной системе, зачеты обозначаются буквой «А», а незачеты - «МА».

Здесь многие преподаватели говорят на русском, но есть те, которые читают лекции только на эстонском языке. Мы в группе пытаемся помогать друг другу и переводить. В колледже есть как эстонские учебные группы, так и иностранные, русскоговорящие. В моей группе много украинцев, несколько белорусов и русских. Кстати, большинство русскоговорящих эстонцев не знают эстонского. Я учу эстонский всего три года, и уровень знания языка у нас с местными почти одинаковый. Эстонский приятно слушать. Он сложный, как паззл, в нем много разных слов из одного корня и тех, что состоят из других слов. Часто встречаются звуки «ы», «э», двойные гласные.

Повар, кондитер, журналист

Уже второй год я учусь на повара, а до этого получила диплом кондитера четвертого уровня. Летом получу диплом повара четвертого уровня. На время учебной практики нужно будет заключить договор с рестораном, чтобы там набраться опыта. Уровень навыков определяется по европейскому профессиональному стандарту. Мой уровень означает, что я просто повар. С третьим уровнем я была бы помощником повара, а вот с пятым-шестым претендовала бы на шефа. Мне больше нравится готовить... Как это слово? Уже забываю русский язык. А, десерты! Мясо, рыба - это не моё. Когда в колледже проходят лабораторные занятия на большой кухне, где мы отрабатываем рецепты, я по возможности выбираю сладкие блюда.

Во время журфаковской сессии мне сложно совмещать подготовку к экзаменам с работой и учебой. Сессия длится три недели в январе и июне. Когда я приезжаю в Минск, ночами не сплю. Курсовые работы пишу по выходным. В этом году зимняя сессия длится с 13 января по 2 февраля, а 23 января в моем колледже будет кулинарный театр. Это экзаменационная работа в виде большого банкета, который должна организовать наша группа. Мне нужно будет приехать в Эстонию на один день. Спать, видимо, буду в автобусе.

Скорее всего, буду работать кондитером. Хотя я проходила практику в эстонской русскоязычной газете. Может, меня и туда возьмут подработать.

Чем так манит заграница? 20-летняя минчанка рассказывает об учебе в Эстонии Правда ли, что в Эстонии за 50 евро можно купить квартиру?

Жизнь в Эстонии

Мне нужно прожить в Эстонии три года, чтобы получить постоянный вид на жительство. Цены в Минске и Таллинне одинаковые, но эстонские зарплаты в три раза больше. Здесь нормально просить оплату минимум 5 евро в час. Общественный транспорт бесплатный для всех, у кого есть прописка в Таллинне. Для студентов есть скидка. За 8 евро можно купить билет на месяц.

Мне кажется, в университеты Эстонии сложнее поступить: тут меньше бюджетных мест и дорогая «платка». Люди реально хотят учиться и не идут по принуждению.

Удобно, что в любой день я могу собраться и поехать в другую страну Европы. В Беларуси так не сделаешь - «запаришься» с визой. Вот недавно мы с друзьями ездили на три дня в Ригу. Хоть нам не повезло с погодой, мы круто провели время в аквапарке. Ребята здесь более раскрепощенные, чем в Беларуси. Местная молодежь стремится уехать на заработки в Финляндию, Швецию, Германию.

Скучаю по родителям и маминой домашней еде. Я так много готовлю на работе, что дома сил уже нет. Зато чувствую себя взрослой. Раньше мне родители говорили, что я несамостоятельная, а сейчас я живу, учусь и работаю без них в другой стране. Отвечаю сама за свои поступки. Понимаю, что «тусить» до утра - не мое. Ну и кто тут несамостоятельный? Планирую и дальше расширять кругозор. Верю, всё получится.

 
Теги: Минск
 
 
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Современный мир предоставляет белорусским студентам много возможностей в сфере образования. В том числе - поступить в учебное заведение за границей.
 
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