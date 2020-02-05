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Путин поделился рецептом долголетия и вечной молодости

05.02.2020 19:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Качество и продолжительность жизни улучшаются у людей, долго занимающихся творческой и интеллектуальной деятельностью, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности.



"Что касается молодости тех, кто читает лекции, специалисты в области генетики, в области мозга и другие узкие специалисты скажут более точно, но насколько я себе представляю, чем дольше человек занимается творческой деятельностью и чем дольше он тренирует мозг, тем большим долгожителем он становится, и качество жизни улучшается, молодость продолжается из-за этого", – передает его слова РИА Новости.

По его словам, генетики объяснили бы этот феномен лучше. В качестве примера этой идеи Путин привел преподавателей вузов, которые живут дольше, чем представители других профессий, сообщает телеканал "360".
 
 
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Качество и продолжительность жизни улучшаются у людей, долго занимающихся творческой и интеллектуальной деятельностью, заявил президент РФ Владимир Путин на...
 
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