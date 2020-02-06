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Таможня Литвы нашла в белорусской фуре партию сигарет на один миллион евро

06.02.2020 11:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Таможня Литвы нашла в белорусской фуре партию сигарет на один миллион евро

В КПП «Лаворишки» 31 января таможенники обнаружили в фуре тайник с 280 тысячами пачек сигарет.

Водитель тягача Iveco, белорус, прибыв в пункт пропуска, рассказал таможенникам, что везет в Литву доски. Однако древесина оказалась прикрытием для контрабанды, сообщает Таможенная служба Литвы. 

При помощи мобильной системы рентгеновского контроля сотрудники таможни обнаружили большую партию контрабандных сигарет — 280 тыс. пачек семи марок. Общая стоимость нелегального груза составила 977 тыс. евро со всеми налогами.

По информации таможни, в этом году это самый крупный контрабандный груз из задержанных в Литве.

Водитель, фура и груз были задержаны, начато расследование.

 
 
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В КПП «Лаворишки» 31 января таможенники обнаружили в фуре тайник с 280 тысячами пачек сигарет.
 
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