Таможня Литвы нашла в белорусской фуре партию сигарет на один миллион евро

Источник материала: Ежедневник





В КПП «Лаворишки» 31 января таможенники обнаружили в фуре тайник с 280 тысячами пачек сигарет.

Водитель тягача Iveco, белорус, прибыв в пункт пропуска, рассказал таможенникам, что везет в Литву доски. Однако древесина оказалась прикрытием для контрабанды, сообщает Таможенная служба Литвы.

При помощи мобильной системы рентгеновского контроля сотрудники таможни обнаружили большую партию контрабандных сигарет — 280 тыс. пачек семи марок. Общая стоимость нелегального груза составила 977 тыс. евро со всеми налогами.

По информации таможни, в этом году это самый крупный контрабандный груз из задержанных в Литве.

Водитель, фура и груз были задержаны, начато расследование.