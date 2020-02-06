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В Минске решили рассмотреть еще несколько мест для размещения нового здания исторического музея

06.02.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Город решил рассмотреть еще несколько вариантов мест для размещения нового здания Национального исторического музея. Читайте, на каком этапе сейчас эта работа и какие еще локации для строительства объекта предлагают.


Нынешнее здание Национального исторического музея. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В начале 2019 года мы писали, что новое здание Национального исторического музея собираются построить напротив стелы на проспекте Победителей. Весь прошлый год шли проектные работы, но пока процесс стал на паузу.


Предварительное эскизное решение. Изображение: ООО «Воробьев и партнеры»

Как стало известно REALTY.TUT.BY, дело в том, что сейчас предполагается рассмотреть еще несколько вариантов площадок для размещения музея. Цель — найти самую оптимальную локацию.

Предложено несколько вариантов. Один из них — построить музей в районе Долгиновского тракта на севере Минска. Еще один — создать в окрестностях нынешнего здания Национального исторического музея на улице Карла Маркса полноценный музейный квартал, реконструировав соседние сооружения.

При этом стоит отметить, что от изначальной локации у стелы никто не отказывается. Как говорят собеседники портала, прорабатываются оптимальные и рациональные предложения по размещению важного для Минска здания.

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Теги: Минск
 
 
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Изначально музей хотели построить возле стелы на проспекте Победителей.
 
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