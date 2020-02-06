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В Минске решили рассмотреть еще несколько мест для размещения нового здания исторического музея
Источник материала: Tut.by
Город решил рассмотреть еще несколько вариантов мест для размещения нового здания Национального исторического музея. Читайте, на каком этапе сейчас эта работа и какие еще локации для строительства объекта предлагают.
В начале 2019 года
Как стало известно REALTY.TUT.BY, дело в том, что сейчас предполагается рассмотреть еще несколько вариантов площадок для размещения музея. Цель — найти самую оптимальную локацию.
Предложено несколько вариантов. Один из них — построить музей в районе Долгиновского тракта на севере Минска. Еще один — создать в окрестностях нынешнего здания Национального исторического музея на улице Карла Маркса полноценный музейный квартал, реконструировав соседние сооружения.
При этом стоит отметить, что от изначальной локации у стелы никто не отказывается. Как говорят собеседники портала, прорабатываются оптимальные и рациональные предложения по размещению важного для Минска здания.
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Изначально музей хотели построить возле стелы на проспекте Победителей.
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