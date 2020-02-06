В Минске решили рассмотреть еще несколько мест для размещения нового здания исторического музея

Источник материала: Tut.by

Город решил рассмотреть еще несколько вариантов мест для размещения нового здания Национального исторического музея. Читайте, на каком этапе сейчас эта работа и какие еще локации для строительства объекта предлагают.



Нынешнее здание Национального исторического музея. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В начале 2019 года мы писали , что новое здание Национального исторического музея собираются построить напротив стелы на проспекте Победителей. Весь прошлый год шли проектные работы, но пока процесс стал на паузу.



Предварительное эскизное решение. Изображение: ООО «Воробьев и партнеры»

Как стало известно REALTY.TUT.BY, дело в том, что сейчас предполагается рассмотреть еще несколько вариантов площадок для размещения музея. Цель — найти самую оптимальную локацию.

Предложено несколько вариантов. Один из них — построить музей в районе Долгиновского тракта на севере Минска. Еще один — создать в окрестностях нынешнего здания Национального исторического музея на улице Карла Маркса полноценный музейный квартал, реконструировав соседние сооружения.

При этом стоит отметить, что от изначальной локации у стелы никто не отказывается. Как говорят собеседники портала, прорабатываются оптимальные и рациональные предложения по размещению важного для Минска здания.