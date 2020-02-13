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«В основном побеждают трудоголики». Как юная бальница готовится к соревнованиям

13.02.2020 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Марии Часнык из Минска 12 лет, и семь из них она занимается спортивными бальными танцами. Девочка — многократная чемпионка Беларуси, участница международных конкурсов в Германии, Литве, Украине, России. Чтобы добиться таких результатов, Маша проводит на тренировках шесть дней в неделю. В проекте «Спортивные принцессы» вместе с сетью магазинов «Корона» мы рассказываем о девочках, которые много работают ради красивых выступлений.


Мария Часнык

«Вышла на паркет, а партнер убежал»

С Машей и ее мамой Оксаной мы встречаемся во дворце детей и молодежи «Золак» — там находится танцевальный клуб «Каприз», где тренируется девочка. Сейчас Маша танцует в паре с Игорем Ивашем.

Бальные танцы — это десять танцев, которые разделяются на две программы. В европейскую входят медленный вальс, венский вальс, танго, быстрый фокстрот и квикстеп. В латиноамериканскую — самба, ча-ча-ча, румба, джайв и пасодобль. Соревнования проходят по европейской и латиноамериканской программам, а также есть отдельный зачет, в котором спортсмены танцуют все десять танцев. Если они побеждают в трех этих категориях — становятся абсолютными чемпионами. По словам тренера Кристины Канаш, Маша и Игорь — крепкие «десяточники» и справляются с обеими программами на ура.


Мария Часнык и Игорь Иваш с тренером Кристиной Канаш / Мария и Оксана Часнык. Фотографии из личного архива

В каждом танце есть основные фигуры, которые делятся на три уровня сложности от минимального до максимального. Композицию подстраивают под особенности и возможности каждой пары. Есть и возрастная классификация. Маша и Игорь выступают в категории «Юниоры 1» среди подростков 12−13 лет. В эту категорию они перешли в 2019 году, а до этого становились двукратными и трехкратными чемпионами Беларуси в категории «Дети 2», где соревнуются дети 10−11 лет.

На первую тренировку родители привели Машу в пять лет.

— Муж хотел, чтобы дочь училась вокалу, а я — танцам, — рассказывает Оксана. — Когда-то я тоже занималась бальными танцами, мне это очень нравилось. Потом Машин вокал отсеялся, а о танцах она говорит: «Это моя жизнь, моя стихия».


Первый конкурс, на котором выступала девочка, проходил в «Золаке».

— Маша танцевала с первым партнером, — вспоминает Оксана. — Им было лет пять-шесть. Она вышла на паркет, а партнер разрыдался и убежал. Маша растерялась, но не ушла. Танцевала сама и заняла второе место.

Найти подходящего партнера непросто: танцоры должны не только находиться на одном техническом уровне, но и иметь одинаковые интересы, мировоззрение. Пара в высоком спорте — это команда, поэтому партнерам необходимо уметь находить компромисс, если возникает конфликт.

Первый партнер Маши бросил занятия, а со вторым они не сошлись по характеру. Тогда тренер поставила ее в пару с Игорем.

— Конечно, был период притирки, они жаловались друг на друга. Но потом у них появилась общая цель, общий интерес, и сейчас проблем нет, — рассказывает Оксана. — Они очень хорошо общаются. Даже когда мы путешествуем, дочь говорит: «Мама, надо Игорю что-то купить». Она про него всегда помнит. Хотя по характеру они разные абсолютно: Игорь спокойный и сдержанный, Маша более быстрая.


Ребята вместе участвуют в соревнованиях и часто ездят на турниры.

— Мне кажется, это их подстегивает, потому что они видят уровень других детей. Конкурсы проходят с утра до вечера, на них выступают по 60 пар. К концу дня у ребят откуда-то появляется второе дыхание. Это, наверное, уже выработано у них. Родители даже больше устают, чем дети, — смеется Оксана.

«Мало талантливых детей становятся чемпионами»

Сейчас Маша Часнык — многократная чемпионка Беларуси по танцевальному спорту, победительница и призерка международных турниров в России, Молдове, Украине. Также у нее за плечами полуфинал открытого чемпионата German Open Championships в немецком Штутгарте.

— У Маши артистизм на уровне взрослой девочки, она чувствует музыку, грамотно и красиво показывает себя на паркете, — описывает подопечную тренер Кристина Канаш. — Это немаловажно, поскольку у нас не только спорт, но и искусство. Конечно, нам трудно. Но зритель должен думать, что сейчас он встанет из-за столика и станцует точно так же.


Тренер Кристина Канаш

Спортивный путь Маши начинался с двух тренировок в неделю, но после первых важных побед график пересмотрели. Сейчас она проводит в зале шесть дней в неделю. Тренировки длятся от двух до четырех часов, а в субботу Маша может танцевать и целый день.

— Чтобы быть на голову выше всех, спортсмен должен тренироваться. С профессионализмом, музыкальностью, техническим мастерством не рождаются, — объясняет тренер. — Очень мало талантливых детей становятся чемпионами. В основном побеждают трудоголики, которые проводят в зале бесконечное количество часов, преодолевают свои недостатки, в первую очередь в личностном и моральном плане.

Маша к распорядку дня уже привыкла. В первой половине дня она учится в школе, потом приезжает домой, быстро делает уроки и вечером отправляется на танцы.

— У нее свой ритм, но она и не требует другой. Даже когда кто-то из подруг спрашивает, выйдет ли она погулять, она отвечает: «Мне некогда, у меня тренировка», — рассказывает мама Маши Оксана. — Свободное время у нее бывает редко. Конечно, в выходной мы стараемся гулять всей семьей, придумать какое-то развлечение, в кино сходить.

«Туфли на тренировках разрываются в ошметки»

Важная часть подготовки к соревнованиям — создание образа. Платья для Маши шьют на заказ. На сезон нужно минимум два — для европейской и латиноамериканской программ. Иногда шьют и больше, чтобы танцоры могли выступать в финале в новом наряде.


Идеи для образов Маша находит в Инстаграме. Потом их адаптируют под особенности внешности девочки: подбирают цвет платья, садят его по фигуре, добавляют интересные детали и акценты. Важно выделяться среди других пар.

— Мое первое платье было лимонно-желтое. Это мой любимый цвет, — рассказывает Маша. — Сейчас я подросла и выбираю классику, черный цвет, чтобы более стильно смотреться на паркете.

Одежда должна соответствовать исполняемой программе и возрасту танцоров. Например, в категории «Дети 2» девочкам нельзя надевать украшения. В категории «Юниоры 1», в которой сейчас выступает Маша, допустимы сережки и цепочки без камней, обшитые тканью.

— Мне нравятся украшения, поэтому я хочу быстрее в «Юниоры 2». Еще можно будет делать макияж, клеить на волосы камешки, украсить платье бисером и стразами, — делится Маша.


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Девочка говорит, что любит наряжаться и в обычной жизни — каждый день у нее должна быть разная одежда и прическа. К слову, прически на конкурсы ей делает мама.

— Наверное, это самое тяжелое — высидеть на прическе. Иногда ее создание занимает три часа, — объясняет Оксана. — Важно «зализать» волосы, добиться зеркального эффекта. Порой на конкурс уходит полбанки лака.

Помимо этого, спортсменам необходимы туфли: две конкурсные и четыре тренировочные пары на сезон.

— Туфли на тренировках разрываются в ошметки, приходится подклеивать. Цена на хорошую пару начинается от 100 долларов, иногда туфли могут стоить и дороже, — рассказывает мама девочки.

«Поборемся за поездку на чемпионат мира»

По мнению Оксаны, о спортивной карьере пока говорить рано.

— Мы настраиваем Машу, что ей нужно учиться, и она параллельно тянет школу и танцы. Кем она станет после окончания школы, я сказать не могу. Но я вижу, что танцы ей нравятся. Такое впечатление, что она здесь кайфует и отдыхает, хотя здесь отдыха никакого нет, особенно когда проходят турниры.


А о ближайших планах уверенно говорит тренер.

— В прошлом году представители нашего клуба ездили на чемпионат мира. Маша и Игорь туда не попали, потому что чемпионаты такого уровня начинаются с категории «Юниоры 2». В следующем году мы поборемся за звание чемпионов Беларуси и поездку на чемпионат мира.

Уже после этого интервью, 9 февраля Мария Часнык и Игорь Иваш заняли второе место на чемпионате Беларуси по спортивным бальным танцам в категории «Юниоры 1», программа «Стандарт». Впереди еще два этапа соревнования.

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Теги: Минск
 
 
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Впервые на паркет минчанка Мария вышла в пять лет. В свои 12 она многократная чемпионка Беларуси по спортивным бальным танцам. Мы продолжаем проект «Спортивные...
 
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