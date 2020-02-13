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Дежурство с ГАИ в популярный среди нарушителей вечер в Бресте

13.02.2020 16:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В 22.00 наш экипаж в составе инспекторов батальона ДПС ГАИ УВД Брестского облисполкома лейтенанта милиции Ирины Кукса, старшего лейтенанта милиции Александра Егорова и корреспондента Zarya.by выдвигается по заданному маршруту.

Дежурство с ГАИ в популярный среди нарушителей вечер в Бресте

В пятницу вечером бдительность особая – после рабочей недели народ расслабляется. И особенно – в темное время суток. Тут, поясняет Александр, и выпивших чаще можно встретить, и «бесправников», и тех, кто торопится проехать на запрещающий сигнал светофора.

Пока едем по ночному Бресту, Александр рассказывает:

– Год назад несли службу на Речице – сворачивали с Речицкой на Смирнова. Обратили внимание, что водитель на «красный» буквально у нас за спиной проскакивает. Разворачиваемся. Человек пытался дворами уйти от преследования. Не получилось. Остановили автомобиль в тупике двора. Водитель оказался пьяным.

Дежурство с ГАИ в популярный среди нарушителей вечер в Бресте

Вечером 1 января поступила информация, что в Каменце угнали автомобиль и движется он в Брест. По городу был объявлен план «Перехват». Мы как раз подъезжали к перекрестку, вблизи которого сотрудниками подразделения «Охраны» была зафиксирована данная машина. Несколькими автомобилями удалось преградить ей путь. Угонщики пытались убежать. Одного задержали на месте, другого – в конце квартала. Оба были нетрезвые и, как следовало из объяснений, просто добирались в Брест.

– Внимание привлек автомобиль, выезжавший от одного из брестских магазинов, – включается в разговор Ирина. – Находившуюся в нем молодежную веселую компанию решили проверить. На требование по громкой связи автомобиль не остановился. Начали преследование. Водитель игнорировал все запрещающие сигналы светофора, но в итоге остановился в тупике одного из дворов Партизанского проспекта. Подъехали подразделение «Охраны», другой наряд. Чтобы извлечь его из автомобиля, даже пришлось применить специальные средства. В наркологии констатировали опьянение.

В кабинете Ирина не сидит – вся служба проходит «на линии». Поначалу, говорит, было сложно: ответственность очень большая – к каждому нарушению ведь надо подходить непредвзято. В батальоне ДПС девушек не так уж и много. Но Ирина свою «некабинетную» работу любит. За то, признается, что с каждым задержанным нарушителем город становится безопаснее. За ритм жизни.

Наиболее частое нарушение – проезд на запрещающий сигнал светофора. Из-за этого чаще всего и случаются ДТП. Причем, боковые удары машин, когда нередко страдают люди.

Дежурство с ГАИ в популярный среди нарушителей вечер в Бресте

– У нас работа больше направлена на профилактику. Останавливаем водителей, беседуем с ними, проверяем физическое состояние – может быть человек просто устал, – говорит Ирина.

В ходе контроля безопасности дорожного движения инспекторы проверяют срок действия водительского удостоверения, чтобы все документы водитель имел при себе.

Очередного нарушителя долго ждать не пришлось – Александр Петрович не отрицает, что правила нарушил: не дождался разрешающего сигнала светофора. Инспектор приглашает нарушителя в служебный автомобиль и по электронной базе данных выясняет, что за такое нарушение водитель раньше к ответственности не привлекался. На первый раз выносится официальное предупреждение. За повторное нарушение в течение года – штраф от трех до пяти базовых величин.

Еще один водитель не дождался, когда для него загорится «зеленый» при повороте с Московской на Сикорского. История такая же – за подобное нарушение человек привлекается впервые. Самое интересное, что зеленая стрелочка для него загорелась в считанные секунды после нарушения.

– Главная наша задача – не привлечь человека к ответственности, а показать, объяснить ему, в чем он не прав. Для этого у нас предусмотрена видеозапись, – рассказывает Александр. – Если человек не злостный нарушитель и хулиган, можно ему просто сделать устное замечание. А когда водитель постоянно нарушает ПДД, замечанием он не отделается – всё зависит от отношения человека к законодательству.

В списке особо злостных у Александра значится и водитель, который за три года вождения автомобиля нарушил правила 158 раз. В этот перечень входят и нарушения скоростного режима, зафиксированные в автоматическом режиме. В очередной раз задержал его инспектор, когда он мчался на мотоцикле по улице Московской со скоростью около 180 километров в час. В разгар байк-феста. Такие мероприятия, к слову, обязывают инспекторов к повышенному вниманию – чтобы обезопасить и пешеходов, и водителей.

С оживленных трасс сворачиваем на одну из объездных дорог на Речице. Здесь, поясняют инспекторы, как раз и могут двигаться водители, которые по тем или иным причинам не желают оказываться в центре города. В этом месте как раз в одно из недавних дежурств внимание Александра привлек автомобиль «Хонда» – как видавшая виды машина, так и уставший водитель. Медицинское освидетельствование показало наличие алкогольного опьянения.

Следующий остановленный в целях профилактики водитель долго не хотел предоставлять инспектору паспорт. Не подержав документ в руках, сложно определить его подлинность, уточняет Александр. В итоге гражданин Украины требованиям подчинился. Дело в том, что сотрудники гаи помогает и коллегам: законно ли человек пребывает на территории другого государства. Здесь вопросов не возникло.

– Особенность ночных смен в том, что чаще люди садятся за руль в нетрезвом состоянии или не имеющие права управлнения транспортным средством водительских прав, – говорит Александр. – Всякие ситуации случаются: бывает, человек сразу признает свою вину, нередко и спорят, бывает, доходит и до конфликта Или ухитряются пересесть на пассажирское место – когда даже один в автомобиле. Но тут уже помогает запись видеорегистратора

В итоге ночь с пятницы на субботу и утро субботнего дня в Ленинском районе Бреста оказались довольно спокойными. Работали сотрудники ГАИ, что называется, в штатном режиме. Пусть и не было ярких для репортажа моментов. И хорошо – что не было.

 
Теги: Брест
 
 
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  В 22.00 наш экипаж в составе инспекторов батальона ДПС ГАИ УВД Брестского облисполкома лейтенанта милиции Ирины Кукса, старшего лейтенанта милиции Александра...
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
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Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
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