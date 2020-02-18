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В Пружанском районе сгорело 80 т соломы

18.02.2020 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Пружанском районе сгорело 80 т соломы местного сельхозпредприятия, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

В Пружанском районе сгорело 80 т соломы

Инцидент произошел днем 17 февраля у деревни Ворониловичи. Около 14.00 спасателям поступила информация, что в поле горит скирда соломы. Когда подразделения РОЧС прибыли на место, скирда была полностью охвачена огнем. В прессованных тюках было складировано 80 т соломы прошлогоднего укоса.

Работники МЧС локализовали и ликвидировали пожар. Вся солома сгорела. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем.

 
 
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  В Пружанском районе сгорело 80 т соломы местного сельхозпредприятия, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. Инцидент произошел днем 17 февраля у...
 
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