Источник материала: Виртуальный Брест

В Пружанском районе сгорело 80 т соломы местного сельхозпредприятия, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС .





Инцидент произошел днем 17 февраля у деревни Ворониловичи. Около 14.00 спасателям поступила информация, что в поле горит скирда соломы. Когда подразделения РОЧС прибыли на место, скирда была полностью охвачена огнем. В прессованных тюках было складировано 80 т соломы прошлогоднего укоса.

Работники МЧС локализовали и ликвидировали пожар . Вся солома сгорела. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем.