А теперь самое интересное о Тунисе: фобии, обманутые ожидания, безопасность и интернет

Источник материала: Виртуальный Брест

О нет, не пугайтесь, никаких ужасов. Это четвёртая и, может быть, самая интересная для читателей часть рассказа. С первыми тремя вы можете ознакомиться по ссылкам: первая , вторая , третья . Итак, нас ждут приключения вместе с компанией ИНТЕРСИТИ !





Фобии туристов и обманутые ожидания

Отправляясь в страну с жарким климатом и тёплым морем, необходимо учитывать некоторые особенности местной фауны. Например, каким бы «звёздным» не был отель, в июне-июле даже там вы запросто можете встретить тараканов. Правда, они больше похожи на больших жуков, чем на наших рыженьких ползучих насекомых, но всё же это они – тараканы. С ними, естественно, тоже борются, причём местные инсектициды почему-то имеют очень сильный запах жасмина, ванили или лаванды. То же касается и мух – их время июнь-июль. А в мае вы будете удивлены нашествию божьих коровок, но они, как правило, не вызывают у нас негативных эмоций.

Сезон медуз – это август, а акул здесь нет, и не было (выдыхаем). Сезон дождей начинается с конца октября, тем не менее, никто не сможет вам гарантировать, что небесная канцелярия не распорядится по-другому. Однако, даже дожди здесь обычно тёплые, и после них появляется потрясающе красивая яркая радуга. Но если вы планируете экскурсионные поездки, особенно в Сахару, то стоит прихватить что-то потеплее (джинсовку или ветровку).

Самые дешёвые туры в Тунисе – во время Рамадана. Это что-то типа нашей Пасхи, только почти на месяц, и может быть в разное время. Тунисцы сами очень не рекомендуют приезжать на отдых в это время. Мол, не соглашайтесь ни за какие деньги. Всё потому, что мусульманам (а Тунис мусульманская страна) нельзя кушать до захода солнца, и они стараются поменьше активничать, а значит, качество их работы значительно снижается со всеми вытекающими. Согласитесь, сложно требовать обеспечения вашего отдыха во время празднования. В Рамадан могут измениться часы работы развлекательных площадок, спа-салонов, а также ночная жизнь начинается с 21.00 до 4.00, но остаётся такой же бурной и разнообразной.

А ещё в Тунисе мы не нашли дайвинга. Скорее всего, это популярное развлечение тут ещё только зарождается, так что если вы хотите чисто поплавать на глубине, пожалуй, вам надо выбрать что-то другое. Из развлечений на пляжах – катание на гидроцикле, «банане», верблюде, а также полёт на парашюте (относительно недорого, кстати). Прямо чтобы такой уж жуткой «движухи» тут незаметно – спокойно, тихо и без излишеств. Самое то, что требуется после напряжённого рабочего ритма.

Безопасность

Как мы уже упоминали, Тунис буквально зажат между двумя африканскими государствами, в которых ситуация весьма нестабильна. Это накладывает отпечаток на жизнь граждан и, конечно, не может не волновать туристов. То, что мы увидели – посты на ключевых перекрёстках, при входе в отель обязательная проверка багажа на сканере, а все входящие проходят через рамку металлодетектора, обследование транспорта на предмет прикреплённых к днищу устройств – всё говорит о том, что к вопросу подходят весьма тщательно.





Сразу после прилёта это как минимум настораживает, а потом ты просто принимаешь «правила игры» и воспринимаешь это как нечто само собой разумеющееся. А после нескольких дней пребывания на подобные неудобства уже совершенно не обращаешь внимания.

По поводу выхода в город – мы сразу же провели эксперимент и с самого утра нашего первого полного дня пребывания самостоятельно вышли из отеля. Никаких проблем. Посетили аптеку, попытались купить карточку с мобильным интернетом, прогулялись по окрестностям, зашли в магазинчики – никто не обращал на нас внимания.

В дальнейшем мы несколько раз самостоятельно прогуливались и по туристическим зонам, и по рынкам, и даже вокруг местного кладбища бродили (ну, занесло, бывает…). На пути нам встречались самые разные люди, но вопросов, связанных с какой-то опасностью, не возникало ни разу. В интернете пишут, что в случае чего можно спокойно обратиться к любому полицейскому, и вам окажут помощь. Нам этот совет не пригодился, но иметь в виду нужно.





С другой стороны – Тунис с его тщательностью в вопросах безопасности кажется неплохим решением в мире, который переполнен революциями и волнениями. Да, здесь тоже совсем недавно было не совсем спокойно, но власти и жители вынесли из этих событий горький урок и делают всё, чтобы не повторять ошибок. Если проводить параллели, то в Беларуси боятся, чтобы не подбросили запрещённые вещества, а в Тунисе – чтобы не подумали, что ты можешь быть связан с исламистами и террористами. Как у нас это огромный срок без особых разбирательств, так и там – моментальное «изъятие» из общества. Хотя, смертной казни в стране нет, но есть «пожизненное».

Интернет

Перед выездом в Тунис нам хотелось удостовериться, что без интернета там не останемся. Отзывы были самые разные – от «полный ноль» до «купите себе местную симку и не парьтесь». В аэропорте у нас не получилось приобрести карточку для мобильного интернета, просто не было на это времени. В отеле симки не продаются, и пополнить их тоже нельзя. Нужно выбираться в город. Точек продаж не так уж и много, но если попросить таксиста, он подбросит до ближайшей за несколько динар.

Зато Wi-Fi на территории отелей (по крайней мере, у тех, что мы посещали, и вам рассказываем) работал стабильно. Скорости хватало не только для общения с близкими, но и для полноценной работы. SpeedTestу веренно рапортовал об уровне хорошего 4G. Один минус – в некоторых отелях «3 звезды» такой Wi-Fi есть только в холле на ресепшене, а вот 4-ки и тем более 5-ки давно обеспечили покрытие для клиентов в номерах. Вероятно, роутеров установлено несколько, так как сигнал везде был уверенный, а проблемы «переполнения» подключенных устройств не наблюдалось.





Как правило, сети незапаролены либо пароль вам скажут при заселении. Название сети и реквизиты доступа будут одинаковые, поэтому при перемещении по отелю вы не заметите, как смартфон будет переключаться – просто интернет будет везде, часто даже на пляже. Правда, один раз нам пришлось вводить реквизиты доступа для подключения к Wi-Fi – это были номер комнаты, фамилия из паспорта и e-mail. Впрочем, это скорее было исключение – больше подобного нигде не встречалось.

В кафе вы тоже можете найти Wi-Fi, но скорее всего, придётся раскошелиться на чашку кофе. Мы не проверяли – так как приобрели карточку сотового оператора. По скорости – это обычный высокоскоростной 4G, примерно как у нас в Беларуси (хотя будем честными, даже лучше нашего), при этом покрытие повсеместное, даже при поездке в пустыню был интернет 4G местами, а уж 3G и подавно.

При покупке карточки обратите внимание, чтобы вам выдали не только чек, но и сами реквизиты – с номером телефона. В USSD-запросе по балансу всегда будет указан срок действия оплаченного периода. Оператор, наверное, не играет роли – как повезёт, все советуют Ooredoo из-за лучшего покрытия, но нам «попался» Orange – и у него никаких вопросов с покрытием не было.

По ценам: всё зависит от ваших требований, пакет на 4 гигабайта выйдет 25 динар (8 долларов), но столько много вам вряд ли понадобится, из-за хорошего Wi-Fi в отеле, поэтому можно просто брать «пустую» карточку без баланса или с минимальным пакетом. Пополнить баланс можно в магазинах, выдают чек с кодом, который надо ввести на телефоне. У нас получилось пополнить номер посредством приложения Webmoney – правда, зачислили немного меньше. Зато на 5 динар оператор «выделил» больше гигабайта, из которых половину так и не удалось использовать.

Таким образом, не волнуйтесь, без связи не останетесь. Про звонки мы даже не рассказываем: не имеет никакого смысла при наличии интернета, а с ценами «входящего роуминга» ознакомьтесь у вашего оператора.

Торговля

Отдельная тема – как приобретать товары в Тунисе. Так, как у нас, в магазине – можно и нужно, но часто турист сталкивается с рынком. На нас, приезжих, все хотят заработать. Видят издалека и безошибочно определяют страну. Как они это делают, непонятно. Однако сходу говорят на русском, предлагая те или иные товары. Естественно, это не значит, что все торговцы «заточены» на русскоговорящего клиента и там свободно можно общаться. Просто они выучили набор слов, достаточный для привлечения внимания, а дальше в ход идёт «метод калькулятора».





Запомните – если вам назвали цену заинтересовавшего вас товара, уйти, не купив его, будет непросто. Определитесь заранее, нужна вам эта вещь или нет, и тогда спрашивайте – сколько стоит? Как правило, перед ответом придётся прослушать информацию, какой это хороший товар и как вам повезло, что попали именно сюда. Через некоторое время в руках торговца окажется калькулятор и вам предложат цифру.

Надо сказать, что цены на товары в Тунисе ооочень приятные, но продавцы на рынке их завышают в два, а то и в три раза. Поэтому можно и даже нужно торговаться. Об этом вас предупредит даже человек с калькулятором. Это такая игра – а вдруг клиент заплатит больше?

Например, покупаем мы сумку (якобы из верблюжьей кожи, на самом деле нет, конечно, но не суть…), продавец заявляет 125 динар. Мы говорим, что разумная цена – 30. Он называет нас разбойниками и спускается до 100. Мы восхищаемся такой «знижкой», и со своей стороны пишем ему 40. По шагам добираемся до середины и сторговываемся на 65-ти. Через час ради интереса узнаём у гида, что в реальности можно было сойтись и на 40. Так что не стесняйтесь, торгуйтесь, тут это норма.

Можете попробовать отказаться от покупки и услышите, как вслед вам кричат ещё более меньшую цену. Ну как тут можно уйти! Придётся прикупить ещё один чемодан J

Кому процесс не нравится, рекомендуем поискать при отелях магазины «фикс прайс». Когда мы уже купили подарки, обнаружилось, что там есть всё то же самое, только сразу по разумным ценам и без всяких накруток.

А что и где лучше купить по приемлемой цене и неплохого качества, хорошо знает только человек, живущий в Тунисе. Поэтому все ответы в этом ролике «Советы от Жени Маевской»

Дорожное движение

Можете себе представить город Брест без единого светофора? А два таких города, объединённых в один? Так вот Тунис – страна, где этих устройств, без которых не может никак обойтись ни один перекрёсток в Беларуси, очень мало. Если у нас ставят светофор, то в Тунисе оборудуют «кольцо». Таким образом, все разъезжаются без каких-либо проблем и «пробок».





Каким чудом они ездят по городу – непонятно, однако факт, мы видели только одно ДТП, и то мелкое, водитель при парковке зацепил соседа. Кстати, с парковкой тут никто не «парится», автомобили бросают там, где есть свободное место и так, как удобно.

Пешеходы в Тунисе далеко не приоритетные участники движения. Никто вам не будет уступать дорогу, даже не думайте выходить на пешеходный переход «не глядя». Если вы немощный, или передвигаетесь в составе группы, можно вытянуть руку вперёд ладошкой, это будет сигналом для водителя, что вам потребуется время пересечь улицу. Во всех остальных случаях пешеход тут предоставлен сам себе. Со стороны это выглядит как хаос – люди переходят, где хотят, выходят на разделительную «зелёнку», никто не идёт на пешеходный переход. И напомним – ни одного светофора в округе… А ещё все полосы очень сильно заужены, но огромный туристический автобус каким-то образом умудряется протиснуться везде.





Со временем понимаешь, в чём преимущество данной системы дорожного движения. Никаких тебе сотрудников ГАИ , которые заморачиваются ловлей пешеходов-нарушителей или водителей, припарковавшихся не по правилам. Жизнь пешехода – в руках самого пешехода, и никак иначе. Штрафов за непропуск пешехода или неправильную парковку тут нет, зато есть очень высокий за разговор по мобильному телефону. Ну и конечно, бесконечные посты безопасности. Впрочем, туристов не трогают и не останавливают (по крайней мере, нас в наших бесконечных разъездах не остановили ни разу).





Скорость ограничивают двумя способами – искусственными неровностями и «кольцами». Эти два элемента могут быть просто на трассе в чистом поле без какой-либо видимой необходимости. Немного напрягает водителей, наверное, но зато не позволяет разогнаться. Приходится постоянно снижать скорость, чтобы сделать вираж. Вдоль побережья идёт отличная платная автострада, связывающая север и юг. Вот там можно 120 (если нет дождя), а на обычных дорогах – 70, в населённых пунктах 50 (но есть зоны, где 30). Смотрите на знаки, и всё будет понятно.

Тунисские полицейские строги и неподкупны, но отходчивы. За нарушение скорости, зафиксированное радаром, придётся выложить штраф — от 20 до 100 TND. Подкупить полицейского лучше и не пытаться — это грозит ещё более серьёзным штрафом. За не пристёгнутый ремень штрафуют на 50 TND. Водителей навеселе особо не вылавливают — конечно, если ваша машина не едет от обочины к обочине. Практика «подышать в трубочку» отсутствует. Мусульмане ведь не употребляют вообще (мы убедились, это так и есть – только водичка). Пересечение сплошной и тем более двух сплошных, а также проезд под «кирпич» — самые серьёзные нарушения. Права, конечно, не отберут (ведь вы иностранцы), но штраф придётся заплатить очень солидный.

Неприятности

Любой турист знает – всегда бывают инциденты, которые могут испортить отдых . В нашем случае это было досадное недоразумение с багажом и покупка карточки мобильного оператора не в официальном салоне.





В одном из отелей носильщик очень настойчиво «отобрал» наши чемоданы, чтобы донести их до номера. Хотя, вроде бы мы и сами могли справиться, но он настаивал – не положено. К слову, ни в одном отеле за подобную услугу у нас не просили денег.

Мы отдали багаж, а получили один из чемоданов без колеса. Носильщик уверял, что так и было, доказать что-то не вышло, пришлось смириться. Для себя сделали вывод – нечего доверять свои вещи кому-то, если есть возможность переместить их самостоятельно. Либо надо делать это под наблюдением – сопровождать носильщика.

С карточкой оператора получилось совсем уж грустно – хотелось приобрести её побыстрее, так как «на носу» была поездка в Сахару, и мы попали не в официальный салон, до которого надо было ещё ехать на такси, а обратились в какой-то первый попавшийся магазинчик. Там предложили на выбор несколько вариантов, мы попросили на месяц 4 гига, оплатили названную сумму, нам установили карточку, показали начисленные мегабайты по USSD-запросу, но не выдали чека.

Это была ошибка, позже мы поняли, что карточка была «пустой», на которой были только временные бонусные мегабайты, которые доступны лишь два дня. Учитывая, что мы уехали на экскурсию в Сахару, а вернулись уже в другой город, «поскандалить» не получилось. Вопрос решился просто пополнением счета через интернет на 5 динар, и начисленных мегабайтов с лихвой хватило для общения и работы, ещё и остались.

Языковой барьер

Боязнь оказаться в чужой стране без возможности общаться и как-то решить свой вопрос – всегда проблема для туриста, который говорит только на русском. Естественно, в Бресте не так много людей, способных общаться на французском языке, а уж тем более на тунисском. Поэтому вопрос «Как же мы там будем говорить?» всегда волнительный.





Оказалось, что ничего сложного в этом процессе нет. В отелях понимают русский на необходимом уровне, официанты соображают даже по жестам, а если вы хоть чуть-чуть знаете французский или английский, то точно не пропадёте. Несколько раз выручало приложение, которое через интернет переводит нужную фразу на любой язык. Но это уже совсем на крайний случай.

Торговцы, как мы уже упоминали, сами заинтересованы в коммуникации с покупателем и, похоже, готовы заговорить на любом языке, лишь бы вы платили.

Единственный нюанс – цифры, они даются с трудом и им, и нам. Но на этот случай есть телефон или калькулятор, что значительно упрощает ситуацию.

Заключение

Вот такой он разный – Тунис.

Солнечный, с классными песчаными пляжами и тёплым морем, вкусной европейской едой не без восточных «изюминок» и с открытыми и приветливыми людьми. Здесь чистый целебный воздух, дышать которым – одно удовольствие.

Между тем, сезон-2020 уже открыт , можно бронировать и выбирать.





Благодарим Тунисское национальное представительство по туризму в России, туроператора « ИНТЕРСИТИ », принимающую компанию в Тунисе «Carthage Tourism&Mice» за возможность познакомиться со страной, основными курортами и экскурсионным потенциалом Туниса.