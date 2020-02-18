Приживутся ли в феврале? В Бресте уже высаживают деревья

Источник материала: Виртуальный Брест

Больше пятисот саженцев клена, рябины, дуба и липы появились в микрорайоне Козловичи.





Высажены они на улицах Смирнова, Клейниковской и Бехтерева.







«Возможно, в Козловичах число деревьев увеличится. Планируем высадить зеленые зоны у канав, — рассказывает главный ландшафтный архитектор города Ольга Борисенко. — Решаем вопрос о высадке саженцев и ближе к трассе М1, где улицы Лыщинская и Бехтерева». Также новая зеленая зона украсит территорию возле строящегося магазина в Козловичах.







За весенний сезон собираются высадить около 17 тысяч деревьев, это значительно больше, чем в прошлом году. Появились молодые деревья и в других районах Бреста. «Уже высажены они на Московской, Мытной, Суворова, Лактионова, Ясеневой и других улицах города, — отмечает главный инженер предприятия «Коммунальник» Вадим Кушнерук. — Сажать будем во многих районах Бреста. Также рассматриваем Плоску, Дубровку, Речицу, Южный и другие районы. Посадим еще и хвойные».







После высадки саженцев у многих брестчан возник вопрос, приживутся ли деревья в феврале. Как объяснила Ольга Борисенко, этот зимний сезон создал благоприятные условия для высадки саженцев. Главное, чтобы не промерзла почва и оставалась такой еще несколько дней после посадки. Промерзает она не сразу, а только через два-три дня. Чтобы этого не случилось, учитывают прогноз погоды на ближайшее время. Еще ландшафтный архитектор заметила, что если будет ранняя весна, то высадить деревья в положенное время не успеют, поскольку на них появится листва.







Уже закупили семена цветов, в этом году их 600 тысяч. Город украсят бархатцы, петунии, бегонии, агератум и другие цветы.



