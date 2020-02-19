Автор саундтрека к сериалу «Чернобыль» выступит в Минске с необычным концертом

Источник материала: Tut.by

Мини-сериал «Чернобыль» шокировал мир своей реалистичностью и драматизмом. Белорусов — особенно. 26 апреля автор саундтрека к сериалу, обладательница премий «Эмми» и «Оскар», исландская виолончелистка и композитор Хильдур Гуднадоуттир приезжает в Минск с беспрецедентным звуковым шоу «Чернобыль».



Кадр из сериала "Чернобыль"

Минских слушателей ждет необыкновенный опыт встречи с музыкой, которая воплотила в себе все отчаяние и боль трагедии на Чернобыльской АЭС. В минском арт-хабе Оk16 в 34-ую годовщину аварии белорусы впервые услышат вживую легендарный саундтрек и познакомятся с его авторами.

Сегодня Хильдур Гуднадоуттир — одна из самых обсуждаемых кинокомпозиторов в мире. За музыку к фильму «Джокер» она получила «Оскар», «Золотой глобус» и премию Soundtrack Stars Венецианского кинофестиваля. Саундтрек к мини-сериалу «Чернобыль» был удостоен премий «Эмми» и «Грэмми». На ее счету еще до «Чернобыля» и «Джокера» было несколько сильных работ: музыка к фильмам «Стронг-Айленд», «Выживший», «Мария Магдалина», «Прибытие».

Кроме самой Хильдур, в концерте принимают участие ее соавторы — один из основателей легендарной экспериментальной группы Cabaret Voltaire, саунд-дизайнер и композитор Крис Уотсон и известный многочисленными работами для кино и телевидения саунд-дизайнер Сэм Слейтер.

«С самого начала было ясно, что не стоит делать обычную партитуру для триллера»

Саундтрек к мини-сериалу пропитан драматизмом и безысходностью. Каждый из пяти эпизодов сериала сопровождается тревожной, нагнетающей атмосферу музыкой. При ее создании Хильдур редко использовала музыкальные инструменты. По ее мнению, по-настоящему драматические моменты не стоит приукрашивать скрипками или барабанами:

- Это такая сложная история. Например, что на самом деле означает катастрофа и как она звучит? Мы связываем звуки ядерной катастрофы со звуками дозиметров, но есть много других звуков, которые очень интересно слушать.

Музыкальную канву для своих композиций Хильдур записывала на Игналинской АЭС, литовском близнеце Чернобыльской. В звуковой палитре треков хорошо слышны низкий металлический гул станции, треск и писк дозиметра.



Фото: instagram.com/hildur_gudnadottir

«У радиации нет звука. Лучший способ впустить ее в кадр — это музыка»

Чтобы написать композицию «Дверь», Гуднадоуттир вместе с командой поехали прямо на АЭС. Главным в этой сюрреалистической композиции стал звук настоящей двери в насосную:

- Мы просто поднесли микрофон и записали эти безумные шумы на высоких частотах, которые практически не было слышно, однако именно они помогли мне выстроить мелодию.

Чтобы привнести в музыку еще больше напряжения, композитор использовала в некоторых треках свой голос. Тревожное сопрано Хильдур похоже на плач по погибшим людям, мертвой земле и отравленному будущему. Песня, исполненная без слов, поражает своей пронзительностью.

«Место важно с точки зрения смыслов, атмосферы»

Хильдур сама подбирает площадку, на которой будет выступать со своим шоу. Как правило, это заброшенные заводы или бывшие электростанции. Композитор считает, что пространство должно дополнять материал, делать его объемным и настоящим. На фестивале CTM в Берлине она выступала в Betonhalle, пугающем здании, где раньше соседствовали морг и крематорий. Белорусы погрузятся в звуки «Чернобыля» в здании бывшего заводского цеха, культурном пространстве Оk16.

В своих выступлениях Хильдур с командой используют сухой ледяной дым из фольгированных труб. Флуоресцентные лампы мерцают попеременно красным и синим, что вызывает ощущение пульсирующей радиации в теле живого человека. В каждой программе используется стробоскопический свет, который усиливает впечатление от звука. Зрители словно зависают в невесомости между созерцательной тишиной и катастрофическими взрывами.

Шоу «Чернобыль» сочетает в себе интимную простоту и бескрайние звуковые ландшафты. Выступление Хильдур Гуднадоуттир — это честная трансляция реальности, чувств и эмоций героев «Чернобыля». Минчане впервые получат опыт драматического погружения в тонко настроенную атмосферу, пожалуй, самого реалистичного сериала в истории.

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