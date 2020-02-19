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В Беларуси появится новая профессия – специалист по бра-фиттингу

19.02.2020 11:50 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Беларуси появится новая профессия – специалист по бра-фиттингу

«Милавица» начнет продвигать в Беларуси новую профессию, которой пока даже нет на трудовом рынке страны. Специалист по бра-фиттингу придет на смену стандартному консультанту в магазинах женского белья.

Как рассказала главный художник СП ЗАО «Милавица» Надежда Пласконная, тема бра-фиттинга активно обсуждалась на последней выставке Interfiliere Paris 2020. Необходимость его внедрения была признана ведущими мировыми производителями женского белья. Многие из них уже сделали это - в их магазинах вместо стандартных консультантов появились специалисты по бра-фиттингу. И это не просто смена названия профессии. Возросшая конкуренция на рынке требует и новых подходов в обслуживании клиентов на пути к завоеванию его лояльности.

«Большинство женщин, даже прожив всю жизнь и купив не один десяток комплектов белья, так и не могут правильно подобрать себе бюстгальтер. В итоге они постоянно испытывают дискомфорт. В магазине вроде бы хорошо сидел, красиво смотрелся, а начинаешь носить, и что-то упирается в грудь, натирает, почему-то начинает болеть спина, бюстгальтер постоянно сползает в сторону, перекручивается, грудь выпадает… Можно сказать, что 9 из 10 белорусских женщин носят бюстгальтер, который им просто не подходит. А все потому, что никто их не научил, не показал, как правильно выбрать, на что обратить внимание. Консультанты в магазинах этому просто не обучены. Они правильно определят размер, подскажут, какую выбрать модель. Они сделают все необходимое, чтобы помочь женщине купить. Задача специалиста по бра-фиттингу в корне иная – научить, как правильно выбрать, как правильно носить, даже как правильно ухаживать за бельем. Бра-фиттер не просто принесет клиентке белье, но также поможет его примерить: сама застегнет пояс, посадив его на нужное место, уложит вашу грудь в чашечки, правильно отрегулирует бретельки, объяснит, почему ваша грудь должна быть именно на этой высоте, почему это белье не подходит, хотя и сидит красиво. Специалист по бра-фиттингу должна подобрать белье так, чтобы после покупки, когда начинается носка, не вылезло никаких «сюрпризов».

Вот что по этому поводу говорит руководитель Академии бра-фиттинга в Москве Алина Гизатуллина: «Ценность бра-фиттера состоит также в умении продемонстрировать хорошую посадку белья именно на вас. Бра-фиттер поможет выбрать самый удачный вариант из того, что вы мерили, и расскажет, на что обращать внимание при выборе белья именно для вас: какой для вас стартовый размер, какая форма вам подойдет лучше всего, насколько широкими и высокими должны быть косточки, насколько глубокой должна быть чашка, какой высоты должна быть перемычка, насколько плотным должен быть пояс и так далее. Иными словами, настоящий бра-фиттер даст вам информацию, которая поможет вам выбирать белье в будущем и избегать ошибок. Вы начнете осознавать, почему какие-то из ваших бюстгальтеров удобны, а какие-то – нет».

Появление бра-фиттеров в Беларуси – процесс сложный и требующий времени. СП ЗАО «Милавица» реализует свою продукцию чрез многочисленных партнеров. Только в Беларуси находится 59 фирменных магазинов Milavitsa, а всего их 630. Поэтому быстро везде бра-фиттеров физически невозможно поставить, особенно в свете того, что их пока в Беларуси вообще нет. Сначала необходимо провести определенную работу с владельцами магазинов. Они должны осознать, что замена стандартных консультантов на бра-фиттеров пойдет на пользу и производителю, и магазину, и клиентам, и даже тем девушкам, которые обучатся новой и очень ценной на рынке профессии. Эксперты уверены, что именно бра-фиттинг поможет ведущим производителям женского белья выстоять в конкурентной борьбе большим количеством мелких пошивщиков.

«Одним из основных требований бра-фиттинга является то, что потребителю нужно предложить, как можно более широкий выбор вариантов, чтобы подобрать белье можно было для любой женщины. «Милавица» тем и отличается от многих других производителей, что шьет белье для женщин всех возрастов и любых комплекций. Де-факто, мы уже в некотором смысле занимаемся бра-фитингом, нам нужно лишь сделать еще один шаг в этом направлении», - пояснила Надежда Пласконная.

Внедрение бра-фиттинга очень важно и с маркетинговой то

 
 
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«Милавица» начнет продвигать в Беларуси новую профессию, которой пока даже нет на трудовом рынке страны. Специалист по бра-фиттингу придет на смену стандартному...
 
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