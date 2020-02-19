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Под Минском в водохранилище утонул 23-летний парень
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Заславском водохранилище в Минском районе утонул человек.
Как
На место незамедлительно отправились спасатели. Из воды был извлечен 23-летний утонувший парень.
Устанавливаются обстоятельства случившегося.
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Новости Беларуси. В Заславском водохранилище в Минском районе утонул человек. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС, происшествие случилось днем 18 февраля....
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