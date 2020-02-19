Под Минском в водохранилище утонул 23-летний парень

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Заславском водохранилище в Минском районе утонул человек.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС, происшествие случилось днем 18 февраля. Спасатели получили сообщение о тонущем в водохранилище около д. Гонолес мужчине.

На место незамедлительно отправились спасатели. Из воды был извлечен 23-летний утонувший парень.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.