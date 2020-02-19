Уважаемые ивьевчане и гости города!
21 февраля 2020 г. в 15.30 в Ивьевском центре культуры и досуга пройдет концертная программа, посвященная Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Оргкомитет.
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Приглашаем всех на праздничный концерт!
19.02.2020 — Разное | Ивьевский край
Источник материала: Ивьевский край
Уважаемые ивьевчане и гости города!
21 февраля 2020 г. в 15.30 в Ивьевском центре культуры и досуга пройдет концертная программа, посвященная Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Оргкомитет.
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Уважаемые ивьевчане и гости города! 21 февраля 2020 г. в 15.30 в Ивьевском центре культуры и досуга пройдет концертная программа, посвященная Дню...
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