ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вынесли приговор водителю БТРа, который врезался в молоковоз — и серьезно травмировал водителя

23.02.2020 13:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Березе огласили приговор 22-летнему Артему Слащинину, который почти два года назад врезался на БТРе в молоковоз — и серьезные травмы получил его водитель, сообщает пресс-служба областного суда.

Вынесли приговор водителю БТРа, который врезался в молоковоз — и серьезно травмировал водителя

Фото: vk.com/podslushanobereza

Суд признал парня виновным в нарушении правил вождения боевой машины, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Ему дали 1 год лишения свободы и запретили на тот же срок управлять транспортными средствами. Основное и дополнительное наказания обвиняемому назначили с отсрочкой на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В аварию Артем Слащинин попал, когда проходил срочную службу. По версии обвинения, 28 марта Артем ехал на БТР-80 в составе организованной военной колонны по улице Ленина в Березе. Скорость боевой машины составляла около 40 км/ч, а до переднего автомобиля дистанция составляла примерно 80 метров. Водитель БТРа перед перекрестком видел, что ему горел красный, но продолжил движение, не убедившись, что маневр безопасен. В результате бронетранспортер врезался в МАЗ, водитель которого не мог заранее заметить организованную колонну и ехал на зеленый.

Вынесли приговор водителю БТРа, который врезался в молоковоз — и серьезно травмировал водителя

Фото: vk.com/podslushanobereza

В аварии пострадал водитель молоковоза. С переломом бедра его госпитализировали в больницу. Проведенная экспертиза отнесла его травму к тяжким телесным повреждениям.

В суде обвиняемый свою вину признал полностью, а потерпевший просил освободить парня от уголовной ответственности.

Отсрочка исполнения наказания — это своего рода «испытательный срок», когда осужденный находится на свободе, но должен соблюдать строгие условия, тогда наказание к нему могут по факту не применять.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Березе огласили приговор 22-летнему Артему Слащинину, который почти два года назад врезался на БТРе в молоковоз — и серьезные травмы получил его водитель,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Михаил Пастухов: 2020 год может стать переломным в истории Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
23.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика