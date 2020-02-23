Вынесли приговор водителю БТРа, который врезался в молоковоз — и серьезно травмировал водителя

Источник материала: Виртуальный Брест

В Березе огласили приговор 22-летнему Артему Слащинину, который почти два года назад врезался на БТРе в молоковоз — и серьезные травмы получил его водитель, сообщает пресс-служба областного суда.





Фото: vk.com/podslushanobereza

Суд признал парня виновным в нарушении правил вождения боевой машины, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Ему дали 1 год лишения свободы и запретили на тот же срок управлять транспортными средствами. Основное и дополнительное наказания обвиняемому назначили с отсрочкой на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В аварию Артем Слащинин попал, когда проходил срочную службу. По версии обвинения, 28 марта Артем ехал на БТР-80 в составе организованной военной колонны по улице Ленина в Березе. Скорость боевой машины составляла около 40 км/ч, а до переднего автомобиля дистанция составляла примерно 80 метров. Водитель БТРа перед перекрестком видел, что ему горел красный, но продолжил движение, не убедившись, что маневр безопасен. В результате бронетранспортер врезался в МАЗ, водитель которого не мог заранее заметить организованную колонну и ехал на зеленый.





Фото: vk.com/podslushanobereza

В аварии пострадал водитель молоковоза. С переломом бедра его госпитализировали в больницу. Проведенная экспертиза отнесла его травму к тяжким телесным повреждениям.

В суде обвиняемый свою вину признал полностью, а потерпевший просил освободить парня от уголовной ответственности.

Отсрочка исполнения наказания — это своего рода «испытательный срок», когда осужденный находится на свободе, но должен соблюдать строгие условия, тогда наказание к нему могут по факту не применять.