Топ-5 лучших йогуртниц для дома

Источник материала: Tut.by

При выборе йогуртницы стоит помнить, что необязательно высокая цена гарантирует лучший вкус продукта. Все эти устройства работают по одному шаблону, поддерживая заданный режим температуры. Именно температура приготовления является ключом аппетитного йогурта. Более дорогие модели оснащены большим набором функций и часто удобнее в использовании.

При выборе йогуртниц также стоит отдать большое внимание функции автоотключения. Вкус йогурта, который перестоял, значительно хуже, чем у того, где был вовремя отключен подогрев.

5 йогуртниц, которые пользуются спросом на площадке KUPI.TUT.BY

Kitfort КТ-2007

Из особенностей йогуртницы КТ-2007 отмечают:

— оснащена четырьмя баночками, который выполнены из качественного стекла и ёмкостью 200 мл;

— время установки таймера достигает рекордные 48 часов;

— присутствует очень важная функция автоматического отключения;

— мощность устройства составляет 20 Вт;

— модель оснащена сигналом об окончании готовки.

Полезным дополнением является возможность установки температуры от 20⁰C до 50⁰C.

Купить модель Kitfort КТ-2007 можно от 44 рублей в белорусских интернет-магазинах, размещенных на площадке KUPI.TUT.BY.

REDMOND RYM-M5401

Преимущества модели REDMOND RYM-M5401 :

— модель отличается от своих аналогов увеличенным количеством баночек: теперь есть возможность приготовить сразу восемь порций йогурта объемом 180 мл;

— время максимальной установки таймера составляет 12 часов;

— увеличенная мощность устройства достигает 50 Вт;

— индикатор работы и сигнал окончания нагрева позволяет быстро узнать об окончании приготовления лакомства;

— присутствует функция автоматического отключения.

Стоимость йогуртницы REDMOND RYM-M5401 в белорусских интернет-магазинах, размещенных на площадке KUPI.TUT.BY, начинается от 106 рублей.

Oursson FE1502D

Базовые характеристики йогуртницы Oursson FE1502D :

— пять баночек этой йогуртницы ёмкостью 200 мл выполнены из качественной прочной керамики;

— время установки таймера составляет 24 часа;

— электронное управление и специальный дисплей позволяют легко взаимодействовать с йогуртницей;

— есть функция автоматического отключения, а также индикатор работы устройства.

Также модель оснащена дополнительной функцией — ферментацией, позволяющей сделать приготовленный йогурт еще полезнее.

Цена йогуртницы Oursson FE1502D установилась от 84 рублей среди белорусских интернет-магазинов на KUPI.TUT.BY.

Kitfort КТ-2006

Прообраз популярной модели седьмого поколения — йогуртница Kitfort KT-2006 , которая получила широкое распространение на рынке благодаря стандартному, но действительно качественному функционалу.

— четыре баночки ёмкостью 200 мл выполнены из ударопрочного стекла;

— присутствует индикатор работы;

— мощность устройства 20 Вт позволяет быстро подогреть йогурт до нужной температуры;

— механическое управление удобно и понятно в работе.

Единственным недостатком данной модели можно выделить отсутствие функции автоматического отключения.

Стоимость Kitfort КТ-2006 начинается от 30 рублей. В списке предложений среди интернет-магазинов можно найти для себя выгодное предложения с подходящими условиями доставки йогуртницы.

Galaxy GL2690

Из особенностей йогуртницы Galaxy GL2690 можно выделить:

— йогуртница оснащена четырьмя баночками, изготовленными из качественного стекла;

— присутствует индикатор работы, позволяющий следить за приготовлением йогурта;

— небольшие габариты и маленький вес 2.2 кг сделает модель компактным приобретением для вашей кухни;

— мощность устройства 20 Вт.

В отзывах к Galaxy GL2690 отмечают: легкое управление, надежность исполнения и действительно легкий корпус.

Купить Galaxy GL2690 можно от 35 рублей в белорусских интернет-магазинах.

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