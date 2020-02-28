«Ты сумасшедшая!» Поговорили с людьми, которые тренируются рано утром

Источник материала: Tut.by

Все понимают, что физическая активность, особенно если весь день сидишь в офисе, — это важно. Но вечером у нас находится куча важных дел, а утром — тысяча оправданий своей лени, особенно когда в кроватке так тепло. Мы пришли в оздоровительный комплекс «Фристайл» утром и поговорили с людьми, которые тренируются перед работой, чтобы узнать, что мотивирует их идти на раннюю тренировку, когда многие еще спят.

«Пропустил утреннюю тренировку только два раза: из-за праздников и отпуска тренера»

Программист Дмитрий Хвалько два раза в неделю начинает день с тренировки в бассейне. Парень приезжает к 7.30 и проводит в воде не меньше 40 минут.





— Спорт всегда был в моей жизни. В младшей школе я был высоким мальчиком, поэтому родители тут же решили отдать на баскетбол. Правда, через какое-то время поняли, что я плохо играю, и перевели в секцию дзюдо. Но неожиданно сменился тренер. Это был человек, который показывал приемы, зато мог ударить палкой, если кто-то отлынивал. Поэтому я оттуда просто сбежал, — рассказывает Дмитрий.

В старших класса парень решил заняться тяжелой атлетикой.

— Я хотел заниматься только для поддержания здоровья, но тренер этого не понимал и продолжал упорно отправлять на соревнования. Его настойчивость раздражала, поэтому однажды я сказал, что нужно готовиться к поступлению в вуз, и ушел.





Не так давно у Дмитрия начала сильно болеть спина, поэтому он решил пойти в бассейн.

— Есть несколько причин, почему я вернулся к спорту: организм чувствует себя лучше, я не увеличиваюсь в объемах, нашел бассейн напротив офиса, — говорит парень. — Обычно я просыпаюсь в 7−7.30 утра, но в дни тренировок нужно встать в 6.05. Это достаточно тяжело, особенно зимой, когда за окном темно. Но мне помогает моя мантра — «ты любишь плавать, ты любишь плавать!» — и серия будильников.



Оздоровительное плавание в аквапарке «Фристайл» по вторникам-пятницам с 7 до 11 утра — один час за 9,00 руб. Бесплатно можно пользоваться подводным душем- массажем, джакузи, каскадным душем «Водопад».

Отлынивать от занятий Дмитрий не любит.

— Пропустил утреннюю тренировку только два раза: из-за праздников и отпуска тренера. Конечно, не поеду в бассейн, если простужусь. Но в остальных случаях не вижу причин дольше валяться в постели. К тому же, зачастую вечером я занят: играю в настольные игры, хожу на исторические танцы, встречаюсь с друзьями, не до того, — делится Дмитрий. — До тренировок я умел плавать только «собачьим» стилем. Сейчас с помощью тренера освоил брасс и кроль. Во время плавания меня уже почти не преследует мысль: «Как бы не утонуть?!»

Сейчас парень доволен результатами занятий, но хочет добавить к плаванию еще и силовую тренировку.

— После занятий я чувствую себя прекрасно, и спина уже почти не болит. Это круто! Мне не хочется терять мышечную массу, поэтому один раз в неделю планирую заниматься еще и в зале.





«С утра можно сказать "Круто, ты снова себя победила!"»

Психолог Анна Харузик долгое время занималась активными видами спорта и не понимала смысла йоги. Ровно до того момента, пока не получила травму на тренировке.





— В студенческие годы было модно ходить на фитнес, поэтому я занималась с подружками. Потом увлеклась кроссфитом. Мне нравилось прыгать, бегать, поднимать штангу. Но однажды работала с весами и сорвала плечо. Уверена, что это произошло из-за того, что я была невнимательна и задумалась о насущных проблемах. На тренировке важно думать только о правильной технике выполнения упражнения, — делится Анна. — После этого случая около полугода болело плечо. Когда терпеть стало невозможно, я пришла на терапевтическую йогу.

Через несколько месяцев плечо беспокоить перестало, но йогу девушка бросать не захотела.

— Сначала меня раздражала вся эта плавность движений, длинные медитации, размеренные мантры… Но в это же время я углубилась в изучение психологии, «почистила» свою голову от разных мыслей, тогда стало гораздо проще заниматься йогой. На тренировках нужно думать только о технике выполнения, тогда асаны и медитация даются гораздо легче.



В фитнес-зале аквапарка «Фристайл» представлены все направления пилатеса. По субботам в утренние часы проходят занятия по стретчингу с опытным тренером. А разогревшись на тренировке, можно сразу же отправиться в бани и расслабить мышцы после рабочей недели.

Сейчас девушка занимается часто дома с помощью онлайн-тренировок.

— Раньше я ходила в зал, чтобы понять правильную технику выполнения асан, но сейчас мне гораздо удобнее заниматься дома с помощью онлайн-тренировок от моего мастера. Я тренируюсь почти всегда утром, потому что в это время ты больше настроен на физическую активность, чем, например, вечером. К тому же приятно похвалить себя после тренировки и сказать: «Круто, ты снова себя победила!»

Девушка пропускает тренировки редко, но старается прислушиваться к себе и не заставлять делать то, что не хочется.

— Я научилась слышать свой организм. Если, например, утром понимаю, что не готова полноценно «потренить», то посвящаю полчаса растяжке или же откладываю занятие на вечер. Также я поняла: йога несовместима с алкоголем. В декабре ездила к подружке в Ирландию, где было много пива и виски, потом отмечала день рождения и Новый год. Весь этот период йогой не занималась вообще, — говорит девушка.





— Я люблю участвовать в йога-марафонах, считаю это вызовом себе. Однажды мы с парнем ездили в отпуск, в то время я проходила очередной марафон. В чате нужно было отписываться каждый день, что ты сделала комплекс упражнений, если отлынивала — удаляли. Поэтому я просыпалась на полтора часа раньше парня, тренировалась и отписывала в чат. Он постоянно смеялся: «Аня, ты сумасшедшая!»





Сейчас Аня снова участвует в сорокадневном марафоне, где нужно отрабатывать упражнение «лягушка» (приседания на носочках). Начинала девушка с 12 раз, а к первому марта должна делать уже 108.

— Думаю, я достигну этой цели. Если сейчас у меня получается медитировать по 11 минут, то нет ничего невозможного. Уверена: тело может гораздо больше, чем позволяет ум.

«После утренней тренировки чувствую, будто в сутках больше 24 часов»

Системный инженер Максим Врублевский вдохновился примером своей подруги и тоже решил пойти в зал.





— Помню, когда подруга начала заниматься с тренером, она действительно стала лучше себя чувствовать и хорошо выглядеть. Я подумал, что хочу сделать подарок на свой день рождения и привести себя в порядок. Поэтому за три месяца до этого пошел в зал, — вспоминает Максим. — Попал к тому же тренеру, к которому ходила моя подруга. Я до сих пор у него занимаюсь, даже успели подружиться.

До занятий в зале парень тоже занимался спортом.

— В детстве родители отдали меня на большой теннис, но тренировки продлились недолго. Сейчас, наверное, даже не вспомню, как правильно держать ракетку (смеется). В студенчестве занимался спортивным ориентированием. Со временем эта активность поднадоела, хотелось найти альтернативу. Все-таки у меня сидячая работа, поэтому нужно больше двигаться, — говорит Максим.





Зал, в который ходит Максим, находится недалеко от офиса.

— Занимаюсь три раза в неделю. Раньше у меня был ненормированный рабочий график, поэтому не получалось регулярно тренироваться. Сейчас я прихожу на работу на час позже, зато активный и довольный, — рассказывает герой. — Мне нравятся утренние тренировки, потому что в зале мало людей, не нужно стоять по десять минут в очереди на тренажеры, тренер уделяет тебе больше внимания. И вообще после утренней тренировки чувствую, будто в сутках больше 24 часов.

Максим говорит о том, что мотивировать себя вставать утром на тренировку очень сложно.

— Особенно зимой! Но я понимаю, что если пропущу — все равно нужно будет наверстать упущенное. Плюс есть ответственность перед тренером. Вечером ты всегда более вялый, хочешь пообщаться, почитать книгу или посмотреть фильм. Но никак не поднимать штангу, — делится Максим. — Чтобы чувствовать себя достаточно активным на тренировке, стараюсь плотно завтракать, например, сендвичем с бананом и арахисовым маслом. Я заметил: если на тренировке хочу спать, значит, недостаточно хорошо поел.



Тренажерный зал в аквапарке «Фристайл» в центре города работает каждый будний день с 9 до 22 часов. За правильной техникой выполнения упражнений следят опытные тренеры-инструкторы.

Также тренировки помогают нашему парню «разгрузить» голову.

— Помогают восстанавливать внутренний баланс. Даже когда ты приходишь в зал и просто «тренишь», плохие мысли улетучиваются. Например, не так давно у меня был напряженный месяц, когда пришлось решать много разных проблем. Занятия в зале тогда просто спасли, — говорит Максим. — Тренер говорит, что всегда нужно ставить четкую цель тренировок. Когда я только пришел, хотел увидеть на весах заветное число 70. Дошел до цели за месяца три и подумал: «О, отлично, больше ходить не нужно!» Сейчас стараюсь не так четко ставить цели (смеется). Но по-прежнему работаю над увеличением мышечной массы.





Максим считает, что если по-настоящему чувствуешь потребность в физической активности, то время на нее всегда найдется.

— Когда я прихожу на работу со спортивной сумкой, иногда слышу вздохи коллег, мол, пора и мне начать… Но зачастую на этом все заканчивается. Я уверен в том, что если понять, для чего тебе нужны тренировки, то ты встанешь для них и в семь утра.

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