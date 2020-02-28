ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ты сумасшедшая!» Поговорили с людьми, которые тренируются рано утром

28.02.2020 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Все понимают, что физическая активность, особенно если весь день сидишь в офисе, — это важно. Но вечером у нас находится куча важных дел, а утром — тысяча оправданий своей лени, особенно когда в кроватке так тепло. Мы пришли в оздоровительный комплекс «Фристайл» утром и поговорили с людьми, которые тренируются перед работой, чтобы узнать, что мотивирует их идти на раннюю тренировку, когда многие еще спят.

«Пропустил утреннюю тренировку только два раза: из-за праздников и отпуска тренера»

Программист Дмитрий Хвалько два раза в неделю начинает день с тренировки в бассейне. Парень приезжает к 7.30 и проводит в воде не меньше 40 минут.


— Спорт всегда был в моей жизни. В младшей школе я был высоким мальчиком, поэтому родители тут же решили отдать на баскетбол. Правда, через какое-то время поняли, что я плохо играю, и перевели в секцию дзюдо. Но неожиданно сменился тренер. Это был человек, который показывал приемы, зато мог ударить палкой, если кто-то отлынивал. Поэтому я оттуда просто сбежал, — рассказывает Дмитрий.

В старших класса парень решил заняться тяжелой атлетикой.

— Я хотел заниматься только для поддержания здоровья, но тренер этого не понимал и продолжал упорно отправлять на соревнования. Его настойчивость раздражала, поэтому однажды я сказал, что нужно готовиться к поступлению в вуз, и ушел.


Не так давно у Дмитрия начала сильно болеть спина, поэтому он решил пойти в бассейн.

— Есть несколько причин, почему я вернулся к спорту: организм чувствует себя лучше, я не увеличиваюсь в объемах, нашел бассейн напротив офиса, — говорит парень. — Обычно я просыпаюсь в 7−7.30 утра, но в дни тренировок нужно встать в 6.05. Это достаточно тяжело, особенно зимой, когда за окном темно. Но мне помогает моя мантра — «ты любишь плавать, ты любишь плавать!» — и серия будильников.


Оздоровительное плавание в аквапарке «Фристайл» по вторникам-пятницам с 7 до 11 утра — один час за 9,00 руб. Бесплатно можно пользоваться подводным душем- массажем, джакузи, каскадным душем «Водопад».

Отлынивать от занятий Дмитрий не любит.

— Пропустил утреннюю тренировку только два раза: из-за праздников и отпуска тренера. Конечно, не поеду в бассейн, если простужусь. Но в остальных случаях не вижу причин дольше валяться в постели. К тому же, зачастую вечером я занят: играю в настольные игры, хожу на исторические танцы, встречаюсь с друзьями, не до того, — делится Дмитрий. — До тренировок я умел плавать только «собачьим» стилем. Сейчас с помощью тренера освоил брасс и кроль. Во время плавания меня уже почти не преследует мысль: «Как бы не утонуть?!»

Сейчас парень доволен результатами занятий, но хочет добавить к плаванию еще и силовую тренировку.

— После занятий я чувствую себя прекрасно, и спина уже почти не болит. Это круто! Мне не хочется терять мышечную массу, поэтому один раз в неделю планирую заниматься еще и в зале.


«С утра можно сказать "Круто, ты снова себя победила!"»

Психолог Анна Харузик долгое время занималась активными видами спорта и не понимала смысла йоги. Ровно до того момента, пока не получила травму на тренировке.


— В студенческие годы было модно ходить на фитнес, поэтому я занималась с подружками. Потом увлеклась кроссфитом. Мне нравилось прыгать, бегать, поднимать штангу. Но однажды работала с весами и сорвала плечо. Уверена, что это произошло из-за того, что я была невнимательна и задумалась о насущных проблемах. На тренировке важно думать только о правильной технике выполнения упражнения, — делится Анна. — После этого случая около полугода болело плечо. Когда терпеть стало невозможно, я пришла на терапевтическую йогу.

Через несколько месяцев плечо беспокоить перестало, но йогу девушка бросать не захотела.

— Сначала меня раздражала вся эта плавность движений, длинные медитации, размеренные мантры… Но в это же время я углубилась в изучение психологии, «почистила» свою голову от разных мыслей, тогда стало гораздо проще заниматься йогой. На тренировках нужно думать только о технике выполнения, тогда асаны и медитация даются гораздо легче.


В фитнес-зале аквапарка «Фристайл» представлены все направления пилатеса. По субботам в утренние часы проходят занятия по стретчингу с опытным тренером. А разогревшись на тренировке, можно сразу же отправиться в бани и расслабить мышцы после рабочей недели.

Сейчас девушка занимается часто дома с помощью онлайн-тренировок.

— Раньше я ходила в зал, чтобы понять правильную технику выполнения асан, но сейчас мне гораздо удобнее заниматься дома с помощью онлайн-тренировок от моего мастера. Я тренируюсь почти всегда утром, потому что в это время ты больше настроен на физическую активность, чем, например, вечером. К тому же приятно похвалить себя после тренировки и сказать: «Круто, ты снова себя победила!»

Девушка пропускает тренировки редко, но старается прислушиваться к себе и не заставлять делать то, что не хочется.

— Я научилась слышать свой организм. Если, например, утром понимаю, что не готова полноценно «потренить», то посвящаю полчаса растяжке или же откладываю занятие на вечер. Также я поняла: йога несовместима с алкоголем. В декабре ездила к подружке в Ирландию, где было много пива и виски, потом отмечала день рождения и Новый год. Весь этот период йогой не занималась вообще, — говорит девушка.


— Я люблю участвовать в йога-марафонах, считаю это вызовом себе. Однажды мы с парнем ездили в отпуск, в то время я проходила очередной марафон. В чате нужно было отписываться каждый день, что ты сделала комплекс упражнений, если отлынивала — удаляли. Поэтому я просыпалась на полтора часа раньше парня, тренировалась и отписывала в чат. Он постоянно смеялся: «Аня, ты сумасшедшая!»


Сейчас Аня снова участвует в сорокадневном марафоне, где нужно отрабатывать упражнение «лягушка» (приседания на носочках). Начинала девушка с 12 раз, а к первому марта должна делать уже 108.

— Думаю, я достигну этой цели. Если сейчас у меня получается медитировать по 11 минут, то нет ничего невозможного. Уверена: тело может гораздо больше, чем позволяет ум.

«После утренней тренировки чувствую, будто в сутках больше 24 часов»

Системный инженер Максим Врублевский вдохновился примером своей подруги и тоже решил пойти в зал.


— Помню, когда подруга начала заниматься с тренером, она действительно стала лучше себя чувствовать и хорошо выглядеть. Я подумал, что хочу сделать подарок на свой день рождения и привести себя в порядок. Поэтому за три месяца до этого пошел в зал, — вспоминает Максим. — Попал к тому же тренеру, к которому ходила моя подруга. Я до сих пор у него занимаюсь, даже успели подружиться.

До занятий в зале парень тоже занимался спортом.

— В детстве родители отдали меня на большой теннис, но тренировки продлились недолго. Сейчас, наверное, даже не вспомню, как правильно держать ракетку (смеется). В студенчестве занимался спортивным ориентированием. Со временем эта активность поднадоела, хотелось найти альтернативу. Все-таки у меня сидячая работа, поэтому нужно больше двигаться, — говорит Максим.


Зал, в который ходит Максим, находится недалеко от офиса.

— Занимаюсь три раза в неделю. Раньше у меня был ненормированный рабочий график, поэтому не получалось регулярно тренироваться. Сейчас я прихожу на работу на час позже, зато активный и довольный, — рассказывает герой. — Мне нравятся утренние тренировки, потому что в зале мало людей, не нужно стоять по десять минут в очереди на тренажеры, тренер уделяет тебе больше внимания. И вообще после утренней тренировки чувствую, будто в сутках больше 24 часов.

Максим говорит о том, что мотивировать себя вставать утром на тренировку очень сложно.

— Особенно зимой! Но я понимаю, что если пропущу — все равно нужно будет наверстать упущенное. Плюс есть ответственность перед тренером. Вечером ты всегда более вялый, хочешь пообщаться, почитать книгу или посмотреть фильм. Но никак не поднимать штангу, — делится Максим. — Чтобы чувствовать себя достаточно активным на тренировке, стараюсь плотно завтракать, например, сендвичем с бананом и арахисовым маслом. Я заметил: если на тренировке хочу спать, значит, недостаточно хорошо поел.


Тренажерный зал в аквапарке «Фристайл» в центре города работает каждый будний день с 9 до 22 часов. За правильной техникой выполнения упражнений следят опытные тренеры-инструкторы.

Также тренировки помогают нашему парню «разгрузить» голову.

— Помогают восстанавливать внутренний баланс. Даже когда ты приходишь в зал и просто «тренишь», плохие мысли улетучиваются. Например, не так давно у меня был напряженный месяц, когда пришлось решать много разных проблем. Занятия в зале тогда просто спасли, — говорит Максим. — Тренер говорит, что всегда нужно ставить четкую цель тренировок. Когда я только пришел, хотел увидеть на весах заветное число 70. Дошел до цели за месяца три и подумал: «О, отлично, больше ходить не нужно!» Сейчас стараюсь не так четко ставить цели (смеется). Но по-прежнему работаю над увеличением мышечной массы.


Максим считает, что если по-настоящему чувствуешь потребность в физической активности, то время на нее всегда найдется.

— Когда я прихожу на работу со спортивной сумкой, иногда слышу вздохи коллег, мол, пора и мне начать… Но зачастую на этом все заканчивается. Я уверен в том, что если понять, для чего тебе нужны тренировки, то ты встанешь для них и в семь утра.

Партнер проекта:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы пришли в оздоровительный комплекс «Фристайл» утром и поговорили с людьми, которые тренируются перед работой. *Партнерский материал
 
Новости дня
Новости разные
 
Чужие авантюры? Российские военные объекты в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика