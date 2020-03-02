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Экс-госсекретарь Совбеза стал директором БГК имени Мешкова

02.03.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-госсекретарь Совбеза и генерал-майор Александр Межуев стал директором БГК имени Мешкова.

Он будет исполнять функции, которые до сих пор были возложены на Аделаиду ​​Мешкову, сообщает пресс-служба гандбольного клуба.

Межуеву 60 лет. Он — уроженец Ляховичей. Профессиональный военный. Был депутатом Палаты представителей, возглавлял Постоянную комиссию по национальной безопасности. 

Госсекретарем Совета безопасности стал в декабре 2013 года. В 2015-м Межуев попросил Александра Лукашенко уволить его "в связи со сложными семейными обстоятельствами".

Ранее Александр Межуев возглавлял федерацию гандбола Брестской области и был среди инициаторов создания БГК имени Мешкова.
 
 
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Экс-госсекретарь Совбеза и генерал-майор Александр Межуев стал директором БГК имени Мешкова.
 
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