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Экс-госсекретарь Совбеза стал директором БГК имени Мешкова
Источник материала: Партизан
Экс-госсекретарь Совбеза и генерал-майор Александр Межуев стал директором БГК имени Мешкова.
Он будет исполнять функции, которые до сих пор были возложены на Аделаиду Мешкову, сообщает пресс-служба гандбольного клуба.
Межуеву 60 лет. Он — уроженец Ляховичей. Профессиональный военный. Был депутатом Палаты представителей, возглавлял Постоянную комиссию по национальной безопасности.
Госсекретарем Совета безопасности стал в декабре 2013 года. В 2015-м Межуев попросил Александра Лукашенко уволить его "в связи со сложными семейными обстоятельствами".
Ранее Александр Межуев возглавлял федерацию гандбола Брестской области и был среди инициаторов создания БГК имени Мешкова.
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Экс-госсекретарь Совбеза и генерал-майор Александр Межуев стал директором БГК имени Мешкова.
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