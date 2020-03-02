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В Минске пройдет киновечер в поддержку бездомных животных
02.03.2020 13:40 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
10 марта в арт-пространстве
Фотовыставка будет проходить с 13:00 на территории «Lo-Fi». Материал для нее предоставят студенты БГУ и фотографы, сотрудничающие с проектом. Киносеанс начнётся в 18:00.
Вход на выставку свободный. Билет на киносеанс можно получить за подарок для бездомных животных (в любой ценовой категории). Всё будет передано в приют для животных «Кошкин дом».
Заинтересованные посетители могут связаться с организаторами и поддержать проект. Киновечер и фотовыставка – первый шаг в масштабировании проекта «SunFlower», который может стать популярным не только в БГУ, но и во всем Минске.
Где: Минск, ул. Октябрьская, 16/3, пространство «Lo-Fi Customs».
Когда: 10 марта. Фотовыставка – 13:00, киновечер – 18:00.
Контакты: Марика Чекуришвили, +375 (29) 388-99-70; marikamaro53@gmail.com
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