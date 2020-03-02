В Минске пройдет киновечер в поддержку бездомных животных

10 марта в арт-пространстве «Lo-Fi» под эгидой студенческого проекта «SunFlower» пройдут благотворительные киновечер и фотовыставка. Это акция студентов БГУ, нацеленная на помощь приютам для животных.

Фотовыставка будет проходить с 13:00 на территории «Lo-Fi». Материал для нее предоставят студенты БГУ и фотографы, сотрудничающие с проектом. Киносеанс начнётся в 18:00.

Вход на выставку свободный. Билет на киносеанс можно получить за подарок для бездомных животных (в любой ценовой категории). Всё будет передано в приют для животных «Кошкин дом».

Заинтересованные посетители могут связаться с организаторами и поддержать проект. Киновечер и фотовыставка – первый шаг в масштабировании проекта «SunFlower», который может стать популярным не только в БГУ, но и во всем Минске.

Где: Минск, ул. Октябрьская, 16/3, пространство «Lo-Fi Customs».

Когда: 10 марта. Фотовыставка – 13:00, киновечер – 18:00.

Контакты: Марика Чекуришвили, +375 (29) 388-99-70; marikamaro53@gmail.com