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В Минске пройдет киновечер в поддержку бездомных животных

02.03.2020 13:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске пройдет киновечер в поддержку бездомных животных
Фото из открытых источников

10 марта в арт-пространстве «Lo-Fi» под эгидой студенческого проекта «SunFlower» пройдут благотворительные киновечер и фотовыставка. Это акция студентов БГУ, нацеленная на помощь приютам для животных.

Фотовыставка будет проходить с 13:00 на территории «Lo-Fi». Материал для нее предоставят студенты БГУ и фотографы, сотрудничающие с проектом. Киносеанс начнётся в 18:00.

Вход на выставку свободный. Билет на киносеанс можно получить за подарок для бездомных животных (в любой ценовой категории). Всё будет передано в приют для животных «Кошкин дом».

Заинтересованные посетители могут связаться с организаторами и поддержать проект. Киновечер и фотовыставка – первый шаг в масштабировании проекта «SunFlower», который может стать популярным не только в БГУ, но и во всем Минске.

Где: Минск, ул. Октябрьская, 16/3, пространство «Lo-Fi Customs».

Когда: 10 марта. Фотовыставка – 13:00, киновечер – 18:00.

Контакты: Марика Чекуришвили, +375 (29) 388-99-70; marikamaro53@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вот это да! Ещё только вчера "Sunflower" заявил о себе, а уже сегодня рад представить первую благотворительную акцию: "Киновечер"! ⠀ Где? На территории арт-пространства "Lo-Fi"! @lofisocialclub . Когда? 10-ого марта в 19:00! Вход - подарок для животных в любом ценовом диапазоне! ⠀ А тем, кто фанатеет не только от животных, но и от фотографий, мы представляем фотовыставку, организованную нашими ребятами! Проходит она все в том же "Lo-Fi" 10-ого марта с 13:00! Вход свободный. ⠀ Все собранные подарки пойдут в приют для животных "Кошкин дом"! ⠀ Ждём всех, кому не все равно на судьбу пушистых, и помните: с нами помогать легко!

Публикация от Sunflower (@sunflower_bsu)

 
Теги: Минск
 
 
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