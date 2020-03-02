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В США окрестили новейший прибрежный корабль. А в ВМС страны от таких хотят избавиться
Источник материала: Tut.by
29 февраля в США прошла церемония крещения новейшего прибрежного боевого корабля (Littoral Combat Ship, LCS). Боевая единица получила имя USS Cooperstown. Об этом
Корабль был спущен на воду 19 января, ходовые испытания судна начнутся в конце 2020 года. По словам ДжоДеПьетро, вице-президента компании «Локхид Мартин», универсальность, скорость и огневая мощь прибрежных кораблей делает их важным элементом военно-морской силы.
Правда, в реальности перспективы LCS не столь блестящи. Многие эксперты называют этот класс кораблей абсолютно неудачным и равно непригодным для выполнения любых задач.
Военные моряки США, судя по всему, тоже не рады. Так, в феврале нынешнего года ВМС страны объявил о
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Новейшие корабли, судя по всему, не оправдали возлагаемых надежд.
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