Молодой врач изучил коронавирус и выработал простые рекомендации (на самом деле простые)

Источник материала: Виртуальный Брест

Коронавирусная пневмония - это сухой кашель без насморка.

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У белоруски из Витебска обнаружили коронавирус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молодой врач из России работает в больнице Шэньчжэня, изучает вирус пневмонии Ухань. Он позвонил близким и рассказал, как защититься от коронавируса. Медик попросил максимально распространить эту информацию.

По словам специалиста, самый простой способ определить опасное заболевание: если у вас насморк и мокрота при простуде, вы не можете быть носителем коронавирусной инфекции. Вирус Уханя не является термостойким и погибает при температуре 26-27 градусов. Поэтому пейте больше горячей воды. По возможности чаще и дольше находитесь на солнце. Горячая вода не лекарство. Она полезна для здоровья и эффективна при всех вирусах.

Симптомы пневмонии, вызванной коронавирусом

1. После проникновения в горло может появиться сухость горла, которая встречается при ангине. Длительность 3-4 дня.

2. Затем вирус будет сливаться с носовой жидкостью, попадать в трахею, а затем в лёгкие, вызовет воспаление лёгких. Этот процесс займет от 5 до 6 дней.

3. При коронавирусной пневмонии появляется высокая температура и затруднённое дыхание. Заложенность носа не похожа на обычную заложенность, появляется ощущение, как будто Вы тонете в воде. Если у Вас появились такие симптомы, следует немедленно обратиться к врачу.

Советы по профилактике коронавируса

1. Вирус достаточно большой по размеру (диаметр ячейки составляет около 400-500 нм), поэтому обычная медицинская маска в принципе может его отфильтровать. Если заражённый вирусом человек чихает перед вами или пройдёт от вас на расстоянии до 3 метров, то медицинская маска замедлит распространение вируса, он просто упадёт на землю, летать не сможет.

2. Если вирус попал на поверхность металла, он проживёт не менее 12 часов. Поэтому, если вы соприкоснулись с какой-либо металлической поверхностью, тщательно вымойте руки с мылом.

3. На ткани коронавирус может оставаться активным в течение 6-12 часов. Убить вирус поможет обычный стиральный порошок. Чтобы убить вирус на зимней верхней одежде, достаточно просушить её на солнце.

4. Самый распространенный способ заражения происходит при тактильных контактах. Поэтому для профилактики нужно часто мыть руки. Вирус может жить на ваших руках только в течение 5-10 минут. Но за эти 5-10 минут может произойти что угодно. Например, Вы можете потереть руками глаза или прикоснуться к носу.

5. В дополнение к частому мытью рук Вы можете полоскать горло Бетадином. Средство поможет устранить или минимизировать действия микробов, пока те ещё находятся в горле перед попаданием в лёгкие.

6. Будьте предельно внимательны и осторожны, пейте больше подогретой воды.

Напомним, на прошлой неделе в Беларуси был зарегистрирован первый завозной случай заражения коронавирусом. Жертвой вируса стал гражданин Ирана, который учится в БНТУ. Он прилетел в Минск из Баку 22 февраля. Сейчас студент и все контактировавшие с ним лица госпитализированы в Минскую инфекционную больницу для медицинского наблюдения. До 15 марта в университете занятия в аудиториях отменили, прорабатывается вопрос о переводе студентов на индивидуальную программу обучения.

В столице скупили все медицинские маски. В Пинске ажиотаж в аптеках был отмечен 28 февраля во время обеденного перерыва. Дешёвых масок за 24 копейки не осталось, но есть многоразовые чуть дороже по 1,09 рубля.

Больных жителей Полесья с признаками заражения коронавирусом будут госпитализировать только в Брестскую инфекционную больницу. Для пинчан и жители прилегающих районов, контактировавших с носителями вируса, в инфекционной больнице в агрогородке Молотковичи освободили боксированное отделение.