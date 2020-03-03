«Посыпался сухой лед… И даже смерть мужа стала отличным медиаповодом». Мнение о жизни и смерти напоказ

Источник материала: Tut.by

Наблюдая за баталиями, что развернулись в Сети после того, как на дне рождения блогера-фармацевта ради красивого видео для инстаграма погибли люди , наш колумнист Александр Зантович написал новую колонку: о жизни и смерти напоказ.

Недавно я забыл дома телефон. Выяснилось это уже на работе, когда я привычными движениями выкладывал из карманов куртки все, что там обычно лежит. Хлоп по левому карману — а там ничего и нет! Ученые утверждают, что в такие минуты человек испытывает такие же эмоции, как при непосредственной угрозе жизни.





У меня все было не настолько плохо, конечно. Но пот холодный прошиб. И не потому что в этот телефон, который лежит теперь где-то дома, на глазах у жены, будут писать мои любовницы. Просто мы настолько привыкли к этой жутко удобной штучке, что без нее — сразу дикий дискомфорт.

Это же как продолжение руки. Как продолжение меня самого. В телефоне все соцсети, удобные аппки, доступ к моим счетам, явки, пароли, бесконечный источник информации из Всемирной паутины, в конце концов! А вдруг кто-то позвонит? А вдруг кто-то напишет, а я не отвечу? Могут подумать, что я умер.

Смартфон прекрасен. Это и часы, и кошелек, и записная книжка, и компьютер, и фотоаппарат… Кроме всего прочего, по нему можно еще и звонить! Не гаджет — а одно сплошное удовольствие.

Неудивительно, что мы так к нему привязываемся, забывая, что эта умная штука — совсем не безобидная.





Начнем с того, что количество времени, которое человек проводит у экрана (любого), и количество времени на все остальные занятия, не считая сна, уравнялись уже в девяностые. С тех пор соотношение все время меняется — угадайте, в какую сторону.

По мере того, как мы все больше проводим времени в Сети и все меньше общаемся с живыми людьми, мы превратились в цифровых наркоманов. Мы не представляем себе жизни вне Сети, вне информационного потока, без чатов, смайликов и мемчиков. Хотя некоторые из нас, такие же старые, как я, например, помнят времена, когда все было иначе.

Мы и наши родители — последние из могикан.

Не у всех был телефон. А у кого был — намертво привязанный проводом к стене. Мы читали книги и ходили в кино. В интернет, когда он появился, нужно было «дозваниваться». Примерно как в Смольный в советских кинофильмах.

Вспоминаю и диву даюсь. Как нам удавалось друг с другом встречаться? Договаривались же как-то! Тусовались на улице, ходили друг к другу в гости, гуляли на речке, зависали в подъездах и беседках. Хорошо помню, как уже в двухтысячных в ответ на мою просьбу дать номер мобильника коллега долго и аргументированно доказывал, что сотовые телефоны используют только крайне безответственные люди, которые не могут прийти к назначенному времени в назначенное место. А на днях пришла весточка, что он зарегистрировался в telegram…





Мы помним, как это — жить без сети. А наши дети никогда не видели мир таким. Первый вопрос, когда куда-то собираемся (на шашлыки, в гости, усадьбу): «А там есть вайфай?». Истории о том, как ребенок пытается «перелистнуть» изображение в окне — это уже даже не смешно.

И конечно, не дети виноваты. А те, кто им включает мультики, чтобы ребенок поел, дают планшет, чтобы смирно сидел в машине, регистрируют в instagram в шестилетнем возрасте.

Я бы на соцсетях ставил ограничение как минимум 18+. Не потому что там разврат и мракобесие (я искал, нет его там), а потому что они построены на аддиктивных принципах. То есть вызывают привыкание ничуть не хуже, чем алкоголь, сигареты и наркотики. Это признают и сами разработчики таких уже привычных штучек, как лайки, обновление страницы движением пальца вниз, а также сотен приложений, которые обещают нам счастье. Вместо него дают лишь временный укол радости, который нужно повторять вновь и вновь, все время увеличивая дозу.





Кто-то скажет, что я преувеличиваю. Мол, социальные сети — это отличное средство общения. Отчасти — да. Если тебе осколком снаряда повредило гортань или твой друг работает на антарктической базе. Во всех остальных случаях просмотр картинок про то, как он лежит на пляже, пришел на детский утренник и гладит кота — это не то. Не по-настоящему. Это иллюзия того, что вы общаетесь.

Никогда соцсети не смогут подарить хоть толику человеческого тепла, которое дает встреча с живым человеком.

Суровая реальность такова, что facebook, vk, instagram и прочие успешные детища цифровых компаний делают нас несчастными. Они заставляют нас гнаться за лайками, сравнивать себя с виртуальными сверхуспешными людьми, которых не существует. Потому что ни один аккаунт, даже самый откровенный, не расскажет правды о том, как человек живет на самом деле. Это витрина с прекрасными манекенами в пестрых одеждах. За этой витриной — все как у живых людей: проблемы, неудачи, пыль по углам и бодрые толпы тараканов.

Мне никак не удается освоить профессию блогера. Я не могу писать каждый день, комментировать каждую новость, выкладывать в сторис все подряд. Изначально люди заводят свои аккаунты с какой-то целью: продают товары, услуги, раскручивают личные бренды. Но со временем, мне кажется, их сознание деформируется. Их жизнь сама становится контентом. Границы интимного окончательно стираются.





Вот я на массаже. А вот моя семья. Вот я гуляю с детьми. А вот посыпался в бассейн сухой лед . И даже трагическая смерть близкого человека внезапно тоже становится отличным медиаповодом…

Кто-то скажет, что из соцсетей можно черпать и полезную информацию. Теоретически — можно. В бесконечной ленте иногда встречается дельная статья или интересная новость. Но вот в чем штука. Человеческий мозг — жутко ленивая скотина. Если будет выбор между интеллектуальным исследованием финансового рынка и голыми ногами, мозг всегда выберет то, что требует от него меньше работы. Иными словами, чтобы в соцсетях читать умное, а не зависать на глупом, нужна чудовищная самодисциплина. Которой ни у кого нет.

А потому берешь телефон в руки, чтобы кому-то позвонить, например, и двадцать минут спустя словно выныриваешь из параллельного мира. Господи, чего я хотел-то? Ах да! Позвонить! И еще на тридцать минут погружаешься в этот омут.





Когда я спросил у одной юной особы, над чем сейчас смеются ее сверстники, она ответила, что пересылают друг другу тупые мемчики. И это не брюзжание старика про то, какая пошла молодежь.

Исследования недвусмысленно указывают на то, что мы тупеем от гаджетов. Был достаточно известный эксперимент, когда трем группам испытуемых предложили решать сложные задачи, требующие внимания, памяти и соображалки, не пользуясь смартфоном. У первой группы он лежал на столе, у второй — в сумке, у третьей — в другой комнате. Результат: чем ближе телефон, тем хуже мышление и меньше объем памяти.

А творчество смартфон просто убивает. Дело в том, что для сотворения нового мозгу нужно минимум двадцать три минуты ничего не делать. Это чрезвычайно важное состояние. Но на него ни у кого не остается времени. Между тем именно в этом режиме формируются идеи, нестандартные решения, случаются инсайты. Но как в него погрузиться, когда вокруг столько всего?

Я никого не агитирую за советскую власть. И мне ясно, что никто, прочитав ни эту статью, ни гораздо более научно обоснованные материалы по теме, не отнесет свой телефон на помойку. Скажу только, что когда я забыл смартфон во второй раз, паники уже не было. Напротив, случился плавный, спокойный, размеренный день. Чего и вам желаю.

Хотя бы иногда.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.